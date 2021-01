AMLO pide a EU pensar bien cooperación tras reproche por Cienfuegos

Tras el amago de Estados Unidos de dejar de compartir información de seguridad con México por dar a conocer el expediente de la DEA sobre Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que eso no se concrete porque su gobierno respondería igual.

La Fiscalía General de la República (FGR) desechó la semana pasada las imputaciones contra Cienfuegos, acusado de narcotráfico en el vecino país tras una investigación de la Administración de Control de Drogas ​(DEA, por sus siglas en inglés). Luego de ello, López Obrador ordenó dar a conocer el expediente completo elaborado en Estados Unidos.

Con la divulgación del documento, el Departamento de Justicia estadounidense se dijo decepcionado e indicó que, además de violar un tratado bilateral, la acción podría llevar a que se deje de compartir información en materia de seguridad.

“Ojalá y lo piensen bien, porque yo podría decir también lo mismo, ‘estamos decepcionados del trabajo de la DEA'”, expresó este lunes el mandatario mexicano en su conferencia matutina.

No obstante, aseguró que se han tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos y previó que así seguirán con el nuevo gobierno de Joe Biden.

“Nosotros queremos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y se va a mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo”, afirmó López Obrador.

El titular del Ejecutivo insistió en que la investigación de la DEA contra Cienfuegos fue hecho sin profesionalismo.

“Hay muchísimos errores en el expediente, contradicciones. Al final todavía se están preguntando los delincuentes si es o no Zepeda (el criminal que presuntamente tuvo contacto con el entonces titular de la Sedena), ¡ellos mismos! Y luego los mensajes de Zepeda, que atribuyen al general Cienfuegos, hechos no sólo con faltas de ortografía y atropellados, sino con un nivel de expresión que no corresponde a un funcionario de nivel medio, no hablemos de alto nivel”, mencionó.

