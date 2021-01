‘El padrino es el segundo presidente’: esto dicen los mensajes del expediente Cienfuegos

Las conversaciones entre dos personas que se habrían reunido con el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, resaltan un mensaje en que se le describe como “el segundo presidente”.

En la carta enviada por Timothy J. Shea, administrador interino del Departamento de Justicia de EU, se explica que la conversación corresponde a Juan Francisco Patrón Sánchez y Daniel Silva Garate, a quienes se alude en ocasiones como tío y sobrino. En tanto que Cienfuegos Zepeda es apodado “el padrino”.

En el expediente compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este viernes, se lee la transcripción del intercambio de mensajes entre dos personajes, identificados como Spartacus y Samanta, quienes serían Patrón Sánchez y Silva Garate respectivamente, y se refieren a una conversación del miércoles 9 de diciembre de 2015 en la que el segundo se habría encontrado con el general.

“Ya vamos para con el padrino”, le escribió Samanta a Spartacus la noche de ese miércoles. “Me llevan solo, son 3 trokas duras y van como lokos”, dijo desde la caravana, en la que también había motos, según su relato, rumbo a la Sedena.

“Es otro boleto el padrino. Es el segundo presidente. Hable tranquilo con él”, respondió Spartacus, tras lo cual sugirió que le diera un abrazo y le dijera que era un orgullo poder saludarlo. “Que si antes lo queríamos ahora nos morimos en la ralla pero a él jamás lo perjudicaremos”.

Tras varios minutos, la persona identificada como Samanta dijo que ya había conocido a varios pero no al padrino. Luego, se encontró con él y fue llevado a otro espacio donde se sentaron a cenar. En un inicio, Samanta dice que no se animaba a hablar por la presencia de otras personas acompañantes del padrino. Entonces, durante la conversación, Samanta se mantuvo escribiendo constantemente a su superior por teléfono, a lo que el padrino le llamó la atención.

“Y me dice ‘usted no me ha visto, usted no está comiendo aquí conmigo’. Le estoy diciendo que le estoy pasando el reporte yo a usted, dice que no hay problema”, cuenta Samanta a Spartacus.

“Pero que nada más que borremos de la memoria que estamos comiendo con él”, continuó.

“Sí, claro, dígale”, respondió Spartacus. Para ese momento ya eran las 22:53 del miércoles 9 de diciembre de 2015. Siguió con la promesa de tirar los teléfonos una vez que se volvieran a encontrar él y Samanta.

Tras esa promesa, el padrino habría dicho que ahora sí harían cosas grandes y cuestionó a través de Samanta con quién quería trabajar Spartacus para que hiciera dinero “a lo pendejo”. “Ocupamos hacer algo de Colombia para ca”, dijo este.

En la conversación, Samanta escribió el nombre de Virgilio Daniel Méndez Bazán, entonces subsecretario de la Defensa y actual diputado federal por el PRI elegido por la tercera circunscripción e integrante de las comisiones de Defensa Nacional y Marina. “Ese es el que hablaba con nosotros (…) Que es el segundo del padrino”, contó Samanta.

Spartacus compartió a Samanta, para que se lo dijera al padrino, que había perdido parte de un cargamento proveniente de Colombia, y que de 420, probablemente kilogramos, 220 de los socios de Colombia y 200 de Sánchez Patrón, se cayeron 200 de una lancha al salir de ese país.

“El padrino me dio el nombre de salbador sinfuego sepeda”, respondió Samanta. “Algo así, pero que ya vamos a hablar con él”.

