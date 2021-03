AMLO llama a mujeres a ‘no dejarse manipular’ en marcha del 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió en defensa de las vallas que se colocaron entorno a Palacio Nacional para protegerlo ante la marcha de este 8 de marzo, y pidió a las mujeres no dejarse manipular por los conservadores, que incitan a la violencia.

“No va a haber represión, libertad absoluta, pero también estemos atentos, no dejarnos manipular, las mujeres son muy inteligentes, son muy conscientes y estoy agradecido por su respaldo, por su confianza.

“Se puede llegar al insulto a la autoridad, y hay libre manifestación de las ideas, pueden expresarse manifestarse libremente, pero tenemos que cuidar el patrimonio histórico, cultural de México y no caer en la trampa de la violencia de estos provocadores porque son muy autoritarios”, sostuvo en un video desde Palenque la mañana de este domingo.

También lee: AMLO afirma que colocación de vallas en Palacio Nacional no es miedo

En su mensaje, criticó los pronunciamientos en contra de la medida de colocar las vallas alrededor del Palacio Nacional de parte de los partidos de oposición, que llamaron a que escuchara la demanda de las mujeres.

“Les molestó mucho que pusimos una valla para proteger Palacio Nacional, no es por miedo a las mujeres, es por precaución, porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, son muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar”, acusó AMLO en su mensaje previo a la inauguración del Museo de la Reina Roja en Palenque, Chiapas.

“Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos como era antes, no los podemos enfrentar. Tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido”.

Estoy saliendo para inaugurar el Pabellón de la Reina Roja en la zona arqueológica de Palenque. pic.twitter.com/QOwiokIB2J — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 7, 2021

Desde la noche del viernes, el Palacio Nacional está rodeado por vallas metálicas, las cuales fueron intervenidas por activistas feministas para escribir el nombre de las víctimas de feminicidio en el país.

Esta tarde se realizarán protestas y actividades en el lugar, como un performance con flores y la quema de una piñata de Félix Salgado Macedonio, candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero y sobre quien hay acusaciones de violación en su contra.

“Imagínense permitir que vandalicen Palacio Nacional, porque eso es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional, pues pusimos esa valla para proteger al Palacio. Por hacer esto nos están acusando de todo”, comentó López Obrador en su video.

Por ello, AMLO enfatizó que se estará a favor de la libertad de expresión en la manifestación de este lunes.

Además, insistió en que su gabinete paritario es un reflejo de que está a favor de las mujeres, además de que negó las acusaciones de ser machista, e incluso, atribuyó a su partido las medidas que urgieron a la mayor participación de mujeres en las candidaturas al Congreso y que derivó en prácticamente la paridad entre hombres y mujeres en la ocupación de curules en San Lázaro en la actual legislatura.

““Yo soy humanista, y no estoy en contra del feminismo, estoy en contra de la corrupción, de la manipulación. Que quede claro, yo no soy machista, estoy a favor del derecho de las mujeres, estoy a favor de la igualdad, siempre he estado, ¿cuándo en la historia de México una secretaria de Gobernación había estado a cargo de esa dependencia? Por primera vez la secretaria de Gobernación es mujer, en Seguridad Pública, por primera vez hay una mujer”, alegó.

Además, agradeció las muestras de solidaridad de mujeres, que en redes sociales anunciaron su respaldo al mandatario.

