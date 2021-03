AMLO afirma que colocación de vallas en Palacio Nacional no es miedo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que las vallas con las que fue cercado Palacio Nacional no es por miedo, sino que fueran puestas para evitar provocaciones y proteger edificios históricos durante las marchas del próximo 8 de marzo en conmemoración del día internacional de la mujer.

“Imagínense si no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso, que no se confunda, no es miedo, todos los seres humanos tenemos miedo pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación”, expresó en Maxcanú, Yucatán, donde se encuentra para supervisar las obras del tramo 3 del Tren Maya.

El mandatario mexicano recordó que durante las marchas pasadas lanzaron bombas molotov en Palacio Nacional y eso puede causar daño a otras personas, por lo que el gobierno busca garantizar la paz y tranquilidad sin represión.



“Yo prefiero esa protección a que estén frente a frente fuerzas de seguridad y mujeres protestando, ponerlos de frente. Eso sería dañino, tenemos que seguir así manifestándonos de manera pacífica”, explicó.

López Obrador agregó que durante las manifestaciones de mujeres, que son totalmente legítimas, otras personas se infiltran con el único objetivo de causar daño.



“Va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de manifestarse pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando”, señaló.

El mandatario dijo que todo el que quiera manifestarse lo pueda hacer, “incluso gritar y hasta insultar, todo eso tiene que ver con al libertad y está prohibido prohibir y nunca vamos a reprimir al pueblo pero sí tenemos que evitar las provocaciones, la gente que quiere nada más causar daño”.



AMLO consideró que en varias manifestaciones los edificios históricos resultan dañados, lo que cuesta mucho trabajo restaurarlos.



“Proteger nuestros edificios históricos, monumentos históricos, muchos no saben pero cuando se pinta Bellas Artes, cuando se raya el Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar porque hay que pedirle permiso, autorización al INAH y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios que tienen siglos, es mejor protegerlos, no se impide el derecho de manifestación”, aseguró.

