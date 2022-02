AMLO pide que le aclararen qué puede informar y qué no durante veda electoral por revocación

En su primera conferencia matutina, luego de declarada la veda electoral por la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades en la materia que le aclaren qué sí puede y qué no puede informar durante este periodo.

El mandatario no transmitió durante su conferencia de los lunes, como es habitual, los videos que informan a la ciudadanía los avances de sus obras emblemáticas como el nuevo aeropuerto, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya debido a la veda electoral.

“Vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda, aún cuando se trata de obras que están haciendo en beneficio de todos, que no tiene que ver con lo electoral, de todas formas queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar”, indicó.

AMLO señaló que la ley dice que no se puede transmitir propaganda, pero es un concepto muy amplio que podría abarcar prácticamente cualquier rubro del gobierno, por lo que consideró que debería ceñirse únicamente a no promover la participación de la revocación a favor de una postura o partido.

“Porque existe el concepto general de propaganda, y pues todo lo que tiene que ver con el Gobierno, de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda, tenemos muchas cosas que se están haciendo, yo siento que debería de acostarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura, un partido, algo que beneficie al partido en el Gobierno, o que el Gobierno promueva, o postura, como tiene que ver en el caso de la revocación de mandato.

“Pero como está muy general decidimos no transmitir el avance en el aeropuerto, ni la refinería, ni obras, y solo, también vamos a esperar lo que nos digan”, señaló.

La veda electoral por la consulta de revocación de mandato tendrá vigencia desde el 4 de febrero hasta el 10 de abril, día en que se realizará este ejercicio ciudadano.

