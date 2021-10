AMLO rechaza negociar con el PRI cambios al presupuesto 2022 por votos para reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de que su partido, Morena, negocie con el PRI en la Cámara de Diputados la reorientación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 a cambio de que el tricolor dé votos a favor de la reforma eléctrica.

“No, eso es politiquería, es lo que hacía antes que se encerraban, negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo, porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo” declaró el mandatario.

López Obrador comentó que no cederán para alcanzar los votos necesarios en la iniciativa que envió, pues dijo “se necesita transformar al país, no dar tregua al combate de la corrupción que es el principal problema del país. Si damos pasos para atrás, se frena la transformación”.

Lee: 5 estados subejercieron presupuesto de salud en plena pandemia

Agregó: “Yo entiendo que los conservadores no querían estos programas (los que ha impulsado), porque ellos en vez de fortalecer el ferrocarril como medio de comunicación, lo cancelaron, entiendo también que no quieran que se haga el Aeropuerto (Felipe Ángeles), porque están molestos, porque no pudieron hacer la transa de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco”.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados comenzó la discusión del Proyecto del PEF 2022, que debe ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado