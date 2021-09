Banco del Bienestar, posiblemente el banco que manejará más dinero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Banco Bienestar será el organismo que más dinero maneje en el país, pues señaló que a través de éste se pagará a los maestros, a los servidores públicos y se podrán recibir remesas.

“Son 2,700 sucursales de Banco del Bienestar, el banco más grande en sucursales en el país y posiblemente el que manejará más dinero, porque se dispersará por esas sucursales el año próximo 550,000 millones de entrada, porque por ahí podemos dispersar la nómina, el pago a maestros, servidores públicos, que es como 1 billón de pesos, y por ahí podríamos recibir remesas”, comentó.

En su conferencia matutina, el mandatario comentó que todo esto se realizará sin comisiones “en beneficio de la gente”.

Además, López Obrador destacó que ayer, junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguraron tres sucursales del Banco del Bienestar en Gustavo A. Madero, Tláhuac e Iztapalapa.

Insultos, de una minoría

El titular del Ejecutivo también habló sobre las agresiones que recibe en redes sociales y dijo que éstas se deben a que está llevando la transformación al país, pues hay quienes no están de acuerdo con eso.

“Esto siempre ha sucedido cuando hay una transformación (…) Estamos en proceso de transformación, hay quienes no están de acuerdo, que están en conta de nosotros. Afortunadamente no son la mayoría. Esto ha quedado mostrado en la elección de 2018 y acaba de haber otra elección, y el bloque conservador no tuvo mayoría. Por eso hay esta inconformidad”, dijo.

En ese sentido, López Obrador recordó que Miguel Hidalgo también recibió en su momento insultos de parte de los opositores a la guerra de Independencia.

El mandatario mencionó que ahora se resuelven las diferencias de manera pacífica y sin violencia, luego de que las anteriores transformaciones se dieron por medio de las armas.

