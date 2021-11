Blindaje de obras es para agilizar construcción, no para ocultar datos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el decreto que publicó ayer para calificar sus proyectos de infraestructura como de interés y seguridad nacional tiene como objetivo agilizar trámites burocráticos y no ocultar información.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que el acuerdo es para que las dependencias de su gobierno trabajen coordinadamente y se garantice que su ejecución será apegada a presupuesto y con honestidad.

“El acuerdo es para agilizar tramites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos.

“Que se les dé tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, justicia, honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tienen que tener confianza a las dependencias”, aclaró el jefe del Ejecutivo federal.

El tabasqueño fue enfático en señalar que su gobierno se rige por los principios de honestidad y transparencia por lo que este decreto no cambiará la rendición de cuentas de su administración.

“Esto no tiene nada que ver con la transparencia, todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera mencionarlo, el Reforma, pues ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia“, reprochó.

“Todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción y también cero impunidad, no somos iguales, eso es lo que les molesta mucho”, sostuvo.

Ayer por la tarde, el Poder Ejecutivo emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que cataloga todas las obras de infraestructura de su gobierno de como asuntos de interés público y de seguridad nacional, así como cualquier proyecto que se considere prioritario para el desarrollo de México.

Por ello, todos los proyectos de este gobierno podrán ser declarados como fundamentales en sectores como comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos y aeropuertos.

De esta manera, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y diversos desarrollos aeroportuarios en el sur del país, la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, el Tren Maya, el Tren Transístmico y la modernización de hidroeléctricas de la CFE tendrán prioridad en la autorización de permisos y licencias para su ejecución conforme al presupuesto autorizado.

