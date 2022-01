Cambiarán, otra vez, trazo del Tren Maya en Quintana Roo

Con en el tiempo encima, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se cambiará el trazo del Tren Maya en Quintana Roo, una de las obras emblemáticas de su administración.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal hizo un llamado a los hoteleros de la región de la Riviera Maya para escuchar al gobierno y planteamiento a fin de permitir el nuevo trazo del ferrocarril.

“Se va hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, no es en la orilla de la playa, es atrás, es un nuevo trazo y he comisionado al secretario de Gobernación a que ayude. No podemos detenernos, son obras que debemos terminar a finales del año próximo. Mientras más pronto esté el trazo, mejor”, expuso el presidente de la República.

“A los hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden porque se esta definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya, que cooperen”, sostuvo.

Lee: Cambio de ruta del Tren Maya deja fuera del circuito a Cancún

A finales del año pasado, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y el Consejo Coordinador Empresarial, además de otras organizaciones turísticas y privadas de Solidaridad, solicitaron al Fonatur cambiar el trazo del Tren Maya en su paso por Playa del Carmen y a su vez sea integrado al proyecto del Anillo Periférico de la ciudad.

Para esta obra, se tiene previsto que para diciembre de 2023 sea inaugurada, no obstante, de acuerdo con Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y quien coordina la obra, reconoció que llevan un atraso de cinco meses debido a la burocracia y fallas geológicas.

Video: Tren Maya, el proyecto turístico más importante para Secretaría de Turismo

El Tren Maya tiene una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para construir cerca de mil 554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado