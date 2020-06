AMLO se reconciliará con la IP en la segunda fase del gobierno: Monreal

El senador Ricardo Monreal considera que la conciliación entre los empresarios y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se consolidará en la segunda etapa de la administración actual.

De acuerdo con el senador, lograr esa paz es necesaria para alcanzar el bienestar que se quiere para el país.

“Sostengo que se requiere un equilibrio, no me gusta la confrontación, soy partidario de la conciliación y me parece que en la segunda fase del Gobierno del presidente será, seguramente este reencuentro con los sectores económicos”, dijo en su participación en el Décimo Informe Covid-Industrial de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Monreal habló de la necesidad de un dialogo para alcanzar un equilibrio entre ambas partes.

“No estoy alejado de lo que se ha causado con los generadores privados, nacionales e internacionales que han reaccionado y sienten una agresión a sus inversiones y por eso creo firmemente que el diálogo es la única manera de superar este estado”, destacó.

Hacce días, el coordinador de la bancada de Morena, informó que pedirá que se posponga la iniciativa de la ley para fusionar al Instituto Federal de Telecomunicación, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que propuso el 10 de junio.

“A lo largo de esta semana he escuchado a analistas, especialistas, periodista a grupos sociales, a personalidades; también a personas del sector público y grupos económicos quienes en un intercambio respetuoso e inteligente de opiniones y de buena fe me han solicitado tiempo para el análisis y la deliberación abierta ya que se trata de una iniciativa de reforma constitucional trascendente”, señaló el funcionario a través de sus redes sociales.

