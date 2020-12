Conozco las necesidades y las demandas de la IP: Tatiana Clouthier

La diputada Tatiana Clouthier, quien liderará la Secretaría de Economía próximamente, resaltó que, de cara a su nuevo encargo en el gobierno de AMLO, ha trabajado y conoce las demandas de la iniciativa privada, por lo que entablará el diálogo para construir soluciones conjuntas de cara al objetivo primordial de ese encargo: más y mejores empresas para el país.

En una conferencia de prensa desde San Lázaro este martes, la aún legisladora enfatizó que se tratará de un reto encabezar la dependencia ante el impacto de la pandemia a nivel mundial y las consecuencias que ha tenido en el mundo entero, sin enfatizar en las condiciones causadas particularmente en el país.

“He trabajado también en la iniciativa privada y con la iniciativa privada, y conozco sus necesidades y sus demandas. En donde he desempeñado cargos, he mostrado mi capacidad para dialogar y construir soluciones de manera conjunta; soy alguien que ha estado siempre orientada a los resultados”, dijo.

Reconoció que haber estado en una familia cuyo padre era un hombre de negocios con sentido social resultará de utilidad para tomar sus nuevas funciones al frente de la Secretaría de Economía.

“Tengo claro que los tiempos apremiantes en que vivimos requieren de puentes y de mucha escucha. El objetivo de este encargo es muy claro: más y mejores empresas, para generar mejores empleos para todos en este querido México”, lanzó.

Detalló que para la sucesión en la dependencia, tendrán que esperar a que se realice la propuesta de Graciela Márquez para integrarse a la junta de gobierno del Inegi, tras lo cual ella tendrá que pedir licencia para tomar el cargo.

“Nos hemos puesto ya en contacto la secretaria Márquez y yo. Hemos planeado esta transición para atender los pendientes que restan en la dependencia y que no se detenga nadad¿ de lo que ya está en tránsito”, dijo.

Clouthier, licenciada en lengua inglesa y quien fuera estratega de la campaña presidencial de AMLO en 2018, fue anunciada el lunes como futura secretaria de Economía, decisión que saludaron algunos grupos empresariales.