Constellation Brands insiste en construir planta en Mexicali, pero no se otorgarán permisos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que Constellations Brands insiste en construir una planta cervecera en Mexicali, Baja California, a pesar de que ya había llegado a un acuerdo con los directivos de la planta para buscar más opciones en otras entidades del país.

“Acerca de lo de la cervecera, ya quedó claro, de manifiesto, que esa planta no puede construirse en Mexicali, porque así lo decidió la gente y en la democracia el pueblo manda. Entonces, se llevó a cabo una consulta y dijo: ‘No a la planta’ y no se van a otorgar permisos del gobierno federal para que opere la planta. Esto que quede claro”, señaló el mandatario en su conferencia matutina.

Según la reportera de Grupo Larsa Comunicaciones que preguntó acerca de la cervecera en la mañanera, ha habido denuncias por parte de habitantes de Baja California informando que no se ha respetado la consulta popular realizada a principios de marzo para decidir el futuro de la construcción de la planta cervecera.

“Yo hablé ya con los directivos de la planta, quedamos que se iban a buscar opciones, pero no en Baja California. Buscar opciones donde hay agua, ya no seguir impulsando este tipo de actividades industriales en donde no hay agua. El 70% del país está en el sureste, ahí está el Grijalva, ahí está el Papaloapan, ahí está el Usumacinta”, señaló el presidente.

Dijo que ya no hay tiempo de que se consigan permisos “mediante sobornos”, ya que no gobiernan los de antes.

“Hay quienes insisten, insisten, insisten y le andan buscando, y quieren darle la vuelta y piensan que nos vamos a cansar, y hay algunos, he escuchado, que dicen: ‘Bueno, ni modo, pero esto no va a tardar’. Pues sí, así es la democracia. Entonces, que los de Baja California sepan que no hay autorización, no hay permiso con ese propósito”, señaló López Obrador.

El 3 de marzo la estadounidense Constellation Brands, que produce cervezas de Grupo Modelo para su venta en Estados Unidos, se quedó sin los permisos para operar luego de que una mayoría de los habitantes se pronunció en contra en la consulta pública realizada al respecto.

Fobes México consultó a Constellations Brands para obtener más detalles sobre el tema, pero respondieron que por el momento no tenían más comentarios.

El 1 de julio el director general de la compañía Bill Newlands dijo en una conferencia con analistas que aún seguían en conversaciones con el Gobierno de México para platicar sobre sus planes a largo plazo para México.

“Creemos que habrá muchas oportunidades. Y pasamos más de 30 años trabajando muy bien con los gobiernos mexicanos, tanto a nivel local como federal. Y esperamos que eso continúe y esperamos tener una solución sólida de largo alcance para nuestro suministro continuo a largo plazo. Por lo tanto, no tengo nada nuevo que informar sobre Mexicali más que decir que esperamos poder atender nuestras necesidades a largo plazo”, señaló Newlands.

La edificación de esta planta cervecera, que tiene un avance del 70% y en la que Constellation Brands ha invertido 1,400 millones de dólares, ha generado controversia desde que inició, pues organismos civiles no gubernamentales se han quejado que en la entidad no hay agua y su construcción agravaría la situación.

