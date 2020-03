Las acciones de la estadounidense Constellation Brands caían este lunes en 14.28% con un valor de 105.42 dólares por acción, de acuerdo con Bloomberg.La caída se registra luego de que este fin de semana ciudadanos de Mexicali, Baja California, votaron para que la empresa frene la construcción de la planta de la cervecera en ese lugar.

Este escenario no había ocurrido para Constellation Brands, que se encarga de producir y comercializar cervezas de la marcas Grupo Modelo en Estados Unidos, desde enero de 2015, cuando sus papeles se encontraban en los 114.75 dólares.

El peso mexicano se hundía el lunes por decimoquinta jornada consecutiva ante crecientes preocupaciones sobre el impacto en la economía del brote de coronavirus. “Analistas mencionaron que también podría estar contribuyendo al desplome del peso por la consulta pública impulsada por el Gobierno”, señaló Reuters.

De acuerdo con los resultados de la consulta presentados este lunes en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, 76.1% de los votos, 27,973, fueron en contra de la planta de Constellation Brands.

Esta decisión afecta a la empresa por perder la inversión que había generado en esta zona y por ende, los tenedores de la cervecera la castigan completamente.

“El mensaje que está mandando el Gobierno a los inversionistas es que no está tomando las decisiones sino que es como un administrador y no toma las decisiones de un país que está en crecimiento como México, lo deja en manos de la población que no está preparada para tomar este tipo de decisiones”, señala Julián Fernández, analista de Bursametrica.

Para el experto, la población solo piensa en su bien personal y no ve más allá de la situación que pueda tener una inversión de esta magnitud.

“México está tocando la puerta de una recesión económica y decirle no a las inversiones es como ponerse la soga al cuello”, agregó Fernández.

A inicios de este mes la compañía dijo a Forbes México que debido a esta consulta, la empresa podría evaluar otros destinos para su construcción fuera de México. Fernández agregó que la compañía tiene el capital para comenzar a buscar geografías en países de Centroamérica o Suadamérica como Chile, en donde tienen bastante agua.

La edificación de esta planta cervecera, que tiene un avance del 70% y en la que Constellation Brands ha invertido 1,400 millones de dólares, ha generado controversia desde que inició, pues organismos civiles no gubernamentales se han quejado que en la entidad no hay agua y su construcción agravaría la situación.

Hace un año, el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió improcedente una solicitud de plebiscito sobre la continuación de la construcción presentada por un colectivo local tras recabar miles de firmas.

Constellation ha dicho que su planta no “afectará, en ningún momento, la disponibilidad y el abastecimiento de agua en la región”.

Autoridades locales también han dicho que la zona, con menos recursos hídricos que el sur del país, cuenta con suficiente agua para dar suministro a la cervecera. La fábrica, cuya inversión ronda los 1,400 millones de dólares, estaría lista a fines de 2021.

El Consejo Coordinador Empresarial y otras agrupaciones de empresarios han cuestionado la legalidad del consulta y advertido que esa clase de iniciativas ahuyentan la inversión en el país.