Diputados citarán a Lorenzo Córdova para que comparezca por presupuesto

El diputado Gerardo Fernández Noroña aseguró que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó solicitar la comparecencia del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova ante el Pleno para que explique por qué pidió casi 19,000 millones de pesos (mdp) de presupuesto para 2022.

“Es una locura, es un sinsentido. Si no le otorgamos ese presupuesto va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación del mandato que se hará sobre el presidente de la República el 21 de marzo de 2022. Entonces, es un tema relevantísimo. No puede repetirse, no debe repetirse lo que sucedió con la consulta de agosto”, dijo el legislador petista.

Comentó que fue un acuerdo unánime en la Jucopo y dijo que este encuentro se realizará antes de que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, por lo que está por resolverse el día que deberá ir Lorenzo Córdova.

Lee también: Ante polarización no es conveniente reforma electoral: Lorenzo Córdova

“Justo el tema central es que nos explique por qué quiere casi 19,000 millones de pesos: casi 11,000 millones sólo para su funcionamiento; casi 4,000 millones de pesos para la consulta y luego quiere 2,000 millones más para una posible consulta adicional, ¿cuál? Con el compromiso de que si no hay otra consulta, lo regresa, a ver quién le cree semejante patraña”, cuestionó.

Mientras, el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, explicó que Lorenzo Córdova irá a la Cámara de Diputado solo a explicar temas presupuestales, pues dijo que el INE pide más recursos que lo que se le asigna a municipios o estados.

“En lo personal creo que es excesivo. Una cantidad de ese dinero que es superior a muchos municipios y tal vez de estado, se merece una explicación”, declaró el priista.

Lee más: INE pide presupuesto de 18,000 mdp para 2022; 5,000 mdp van para revocación

El priista comentó que también se ha propuesto que acudan representantes de empresas productivas del Estado y organismos descentralizados.

El INE solicitó a la Cámara de Diputados 18,827 millones 742,268 pesos; en efecto, 11,225 mdp están previstos para sus actividades permanentes; 1,858 mdp, para organizar las elecciones locales y federales, y 5,743 mdp para la revocación de mandato y para otra posible consulta popular.

Fernández Noroña ha sido uno de los principales legisladores que han criticado los sueldos de los consejeros del INE, pues son mayores a lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado