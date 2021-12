AMLO dijo que con empresarios trató temas de la industria eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en la reunión que sostuvo con empresarios ayer tocaron temas de la industria eléctrica.

“El caso de la industria eléctrica, lo mismo. ¿Cómo es posible que una empresa pague menos luz proporcionalmente que lo que paga un hogar, un consumidor de clase popular o media o que una gran cadena comercial pague menos luz que lo que paga una tienda de abarrotes? De eso hablamos.¿Cómo buscar un arreglo? Porque resulta que estamos subsidiando a los consumidores, pero es más el subsidio que se destina a las grandes empresas”, dijo el mandatario.

En conferencia de prensa en Chihuahua, el tabasqueño comentó que se estará reuniendo con los empresarios para buscar llegar a un acuerdo, sin embargo, enfatizó que su gobierno no cederá en el tema del litio porque este mineral es importante para el desarrollo del país.

“Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a dialogar, ya se está haciendo, pero hay cosas donde no vamos a ceder. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dominio de la Nación sobre el litio. Ese mineral es estratégico y debe ser de la Nación. No se puede privatizar porque no se ha hablado de eso, nada más se habla de la industria eléctrica, pero yo sé lo que les importa mucho a quienes se dedican al tráfico de influencias del litio”, comentó.

Ayer por la tarde, López Obrador se reunió con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, organismo del empresariado del país, entre los que estuvieron Claudio X. González Laporte, presidente Consejo de Administración de Kimberly Clark; Alejandro Ramírez, de Cinépolis; Blanca Treviño, de Softtek, Valentín Diez Morodo, de Citibanamex, Eduardo Tricio Haro, de Lala; Daniel Servitje, de Bimbo; Tomás González, de Vitro; Luis Berrondo, de Mabe, así como Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

