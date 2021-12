‘Evidentemente estoy limpio’, afirma Santiago Nieto al visitar el Senado

Luego de que se exhibiera que Santiago Nieto contrató créditos para comprar inmuebles y de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investiguen sus propiedades, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reapareció y aseguró estar limpio de cualquier acto de corrupción.

“Como dijo el presidente: es importante primero dar la cara y, segundo, actuar en congruencia a los principios de la Cuarta Transformación”, dijo tras asistir al evento que realizó el Senado por el Día Internacional contra la Corrupción.

Nieto señaló que se puso en contacto con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, para presentar su declaración patrimonial de conclusión del cargo, en donde notificará las tres propiedades que tiene, y una de ellas adquirida por su esposa la consejera el INE Carla Humphrey.

Lee: AMLO sugiere que Función Pública indague bienes de Santiago Nieto

“Me he puesto en contacto con el secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo y ahí se encuentra contemplado, como está desde la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios incluyendo el que tengo con mi esposa. Me he puesto en contacto con él para ponerme a su disposición y por supuesto aclarar lo que ya se encuentra reportado ante el SAT”, dijo.

En una declaración de menos de dos minutos, Nieto señaló que de su parte no hay ningún enfrentamiento con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien presuntamente investiga sus patrimonio.

Hace un mes, Santiago Nieto Castillo renunció a su cargo al frente de la UIF tras su boda con la consejera electoral Carla Humphrey, en Guatemala, la cual devino en un escándalo político.

