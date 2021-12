AMLO sugiere que Función Pública indague bienes de Santiago Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) indague los bienes inmuebles que adquirió Santiago Nieto en dos años por alrededor de 40 millones de pesos.

Aunque dijo confiar en el actuar y honorabilidad del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso que esta indagatoria ayudaría a aclarar que los bienes fueron adquiridos por créditos y no con recursos dudosos.

“Hay que hacer la investigación, él ha estado explicando de que son créditos que solicitó pero la Función Pública puede hacer la investigación; no creo que haya ningún problema.

“Que lo investigue si le corresponde a la Funci´ón Pública, yo creo que a él le convendría que se aclarara formalmente y le creo que fue por créditos pero como él estuvo funciones combatiendo la corrupción, el mismo caso del fiscal Gertz que se lo traen, yo los considero gente íntegra, no deshonestos”, comentó el mandatario federal en rueda de prensa desde Tepic, Nayarit.

De acuerdo con una investigación publicada por el periódico Reforma, entre 2019 y 2020, Santiago Nieto compró una casa de 24 millones de pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón.

También compró otra en Querétaro a la empresa Urbana, donde su hermano Jerónimo era apoderado legal y gerente de construcción, por un millón 600 mil pesos; un departamento en Santa Fe de 8 millones 200 mil pesos y un Audi último modelo con valor de medio millón de pesos.

“Nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto porque ese fue el mandato que nos dio el pueblo de acabar con la corrupción e impunidad sea quien sea”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

El mandatario federal fustigó a los diarios El Universal y Reforma por criticar y mentir a sus lectores tratando de difamar las acciones de su administración.

De igual forma, señaló que sus intereses son contrarios a su proyecto de nación y por lo tanto él y su gobierno son susceptibles de ataques.

“A mí me genera sospecha, no es por ti, sino por los dueños de tu periódico, me genera sospecha lo que publica el Reforma porque es un medio del conservadurismo que siempre tiene el propósito de atacarnos.

“A todos les consta de que en las encuestas en otro periódico contrario a nosotros El Universal y cualquier encuesta, Mitofsky, las extranjeras, me dan una aceptación del orden del 70%”, puntualizó.

