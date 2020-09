El mayor reto para Morena es evitar que el partido ‘se rompa’: Porfirio Muñoz Ledo

El reto más importante del próximo dirigente nacional de Morena será evitar que el partido se divida, sobre todo de cara al proceso electoral de 2021 en donde se decidirá la conformación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 29 congresos locales, advierte Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a dirigir el partido.

Aunque el experimentado político de 86 años considera que hasta el momento el partido no se encuentra fragmentado, si afirma que será necesario negociar y hasta disolver contiendas internas, una tarea para la que no todos los contendientes a encabezar el partido podrían estar preparados.

“Para elegir un cargo naturalmente hay varios candidatos, se fragmentaria si se fueran (los candidatos) y eso no va a ocurrir, hay de todo como en botica, a veces hay golpes más fuertes, a veces hay golpes bajos, pero lo que tiene que cuidarse en una elección para que funcione mejor es que se cumplan las reglas. El fútbol no está fragmentado porque haya dos equipos, se fragmenta cuando le sacan tarjetas amarillas o rojas”, afirma Muñoz Ledo en entrevista con Forbes México.

La elección del próximo presidente del partido político más poderoso del país se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre a través de una encuesta nacional abierta y hasta el momento hay 51 aspirantes para dirigir Morena, entre los que destaca Muñoz Ledo.

La candidatura de Muñoz Ledo ha sido señalada por contar con el impulso político del presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y la ex aspirante a dirigir el partido Bertha Luján.

La contienda interna de Morena ha sido por demás accidentada y acusaciones entre sus miembros. De hecho en agosto de 2019 arrancó la primera parte de la contienda, pero el 30 de octubre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó dejar sin efectos el padrón que fue utilizado para llevar a cabo las elecciones distritales, la convocatoria de renovación de los órganos directivos y todos los actos derivados de la misma, así como a reintegrar al padrón a todos los afiliados antes de noviembre de 2018.

El propio Muñoz Ledo protagonizó un cruce de señalamientos el pasado domingo cuando señaló que había posibles sobornos millonarios de contendiente del partido al TEPJF con el objetivo de actuar con parcialidad en la contienda interna y difundió una carta de los magistrados Janine Otalora y Reyes Rodríguez Mondragón en la que advierten que a partir de criterios no objetivos se puede generar la percepción de que el tribunal resuelve de forma estratégica acelerando o retrasando la definición de situaciones relevantes.

“Hice una declaración por twitter, la denuncia no la hago yo, la hacen dos magistrados, ahora, ellos no hablan de dinero dicen todas las irregularidades que se cometieron ante el TRIFE, lo denuncian de hacer malabarismos, de aplazar las sesiones, de obstaculizar las sesiones con un plan determinado, no soy yo, son los magistrados”, afirma.

Rumbo a 2021

Además de evitar que Morena se fragmente, el próximo presidente de Morena tendrá que organizar el partido en todo el país y actuar con consistencia en la arena pública de cara a las elecciones de 2021, en las que se integrarán “nuevos habitantes al aparato político”.

Pero Muñoz Ledo piensa aún más hacia adelante y señala que el dirigente de Morena también enfrentará las elecciones de 2024, por lo que tendrá que estar muy pendiente de la continuidad del partido en espacio de poder para que la cuarta Transformación sea un proyecto transsexenal.

“Yo ya no tengo aspiraciones de ese tipo, he vivido mucho de la política, forjamos la oposición en México, desde el 88 y yo lo que quiero es que esto se haga bien, además no quiero un partido sexenal, quiero un partido para durar he contado que el PRI se fundó en 1929, ya va a cumplir 90 años, el PAN en el 39 pues el nuestro también tiene que durar, para eso tiene que ser sólido, reconocido, serio, ágil respetable y es lo que yo quisiera para el partido”, afirma.

