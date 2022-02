Fusión de Univisión y Televisa generará 15,000 mdp de impuestos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la fusión entre Televisa y Univisión generará un pago de 15,000 millones de pesos al gobierno federal.

López Obrador destacó durante su conferencia matutina que en su administración no se condonan impuestos a las grandes empresas.

“Se reformó la Constitución, el artículo 28, ya no hay condonación, están pagando. Eran los privilegios que existían. Hoy si no cambian las cosas se va a cerrar la operación de Televisa con Univisión. Me han informado y lo reconozco -aunque es su obligación, pero antes era distinto- van a pagar 15,000 millones de pesos de impuestos por esa operación”, dijo en la mañanera.

Lee: Fusión de Televisa y Univision recibe aprobación regulatoria

Al seguir hablando sobre que empresarios cumplen con sus obligaciones fiscales, recordó que Carlos Slim, al vender filial de América Móvil, dio 28,000 millones de pesos de impuestos; mientras, otras compañías se pusieron al corriente, como Oxxo que pagó 10,000 millones de pesos, y Walmart, 12,000 millones de pesos.

“Esto es lo que nos ayuda, antes no había esta política. ¿Quiénes pagaban los impuestos? El pueblo raso, los consumidores, los obreros, los profesionales, los pequeños y medios empresarios, pero los de arriba, no. Eso es lo que ahora está cambiando”, mencionó el presidente.

Grupo Televisa, la mayor cadena de televisión de México, anunció en abril que combinaría la mayor parte de sus productos con la ​​estadounidense Univision para crear una nueva empresa de medios en español.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube