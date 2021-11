Hay que apegarse a las reglas, dice AMLO sobre elección de candidato en Morena

Andrés Manuel López Obrador consideró que todos los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República deben respetar los estatutos del partido que señalan el método de encuesta para elegir al abanderado.

“Hay que apegarse a a las reglas; si el estatuto de un partido habla de que se puede utilizar como procedimiento para elegir candidatos a las encuestas pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado”, lanzó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Oaxaca.

Aunque el jefe del Ejecutivo federal desestimó los dichos de Ricardo Monreal, senador por Morena, quien ha criticado el proceso de elección en el partido, dijo que si ese es su afán no lo da por bueno.

“‘Si no modifican el estatuto pues me voy’, no creo que lo haya dicho o si lo dijo no lo doy por bueno“, comentó.

El pasado viernes, en un encuentro con estudiantes en Nuevo León, Monreal alertó que si Morena decide no abrirse y cambiar el método de elección para el candidato presidencial podría haber una ruptura.

“Si Morena y sus aliados caminan en unidad, no hay forma en que nos ganen, ratificaremos el triunfo de 2018, pero si Morena se cierra, excluye e impone sí hay riesgo de perder el rumbo y de perder la elección”, sostuvo Monreal en dicho encuentro.

“En el partido, sí voy a insistir, que llegó la hora de innovar los métodos de selección de candidatos y de selección de dirigentes (…) Yo no acepto las encuestas como método único de selección de candidatos y lo digo con respeto al presidente, no quiero confrontarme con él”, emplazó Monreal.

