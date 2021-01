IFT y Cofece no serán tocados, asegura Tatiana Clouthier

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de no desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En la reunión plenaria de los diputados de Morena, la secretaria señaló que después de que el presidente anunció que buscaría eliminar algunos organismos entre ellos el IFT y el Cofece, ella se reunió con el mandatario para explicarle la importancia de éstos.

“Yo hablé con el presidente personalmente y le comenté que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Cofece tenían, de alguna manera, un compromiso dentro del propio T-MEC, y el presidente ha dicho que esos no serían tocados y respetaríamos lo acordado. Lo dejo en la mesa con ustedes para su conocimiento”, señaló la también diputada con licencia.

Lo anterior debido a que el capítulo 18 del T-MEC establece que México tiene un organismo autónomo que regula las telecomunicaciones.

También pidió a los diputados de Morena ser cuidadosos en la discusión de la reforma que pretende desaparecer la subcontratación, pues dijo que de eliminarla como se pretende, provocaría “problemas severos”.

Además, comentó que si bien hay abuso en este esquema de contratación, “no todo lo que se ha abusado, tiene que ser cortado de tajo”.

“Creo que necesitamos ir muy cuidadosamente en esta parte de la subcontratación. No me voy a meter. Creo que el insourcing vale la pena que lo escuchen, lo conozcan, vean hacia dónde podríamos caminar negativamente con toma de decisiones apresuradas y yo creo que esta es una labor que habrán de hacer como legisladores. A mí me toca simplemente llamarles la atención y decirles que esto podría provocar problemas severos”, dijo la titular de Economía.

