INE ya alcanzó meta de validación de firmas para revocación: Segob

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya alcalzó la meta de validación de 2 millones 758 mil 227 de firmas necesarias para convocar a la consulta de revocación de mandato.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular de Gobernación indicó que a fin de eficientar el gasto, el INE determinó que no seguirá validando las rúbricas a fin de no comprometer más el presupuesto.

“Lo que sí sabemos es que ha terminado prácticamente la etapa de revisión o validación de las firmas que el INE recibió y han tomado la decisión de tener al día de ayer porque ya se reunió el requisito legal de los pocos más de tres millones de firmas que han sido validadas.

“Se obtuvo en cuando menos 17 entidades federativas ya el porcentaje requerido para que se haga la convocatoria oficial a la consulta y ellos han acordado, determinado en el seno del instituto que ya no seguirían contando o validando más firmas porque se trata, entre otras cosas, de economizar”, explicó el funcionario federal.

De acuerdo con información difundida por el diario Milenio, el pleno del INE discutirá hoy un acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda un incremento presupuestal de mil 738 millones de pesos a fin de poder llevar a cabo la consulta de manera óptima.

Según el proyecto, el instituto plantea solicitar a Talleres Gráficos de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apoye con servicios gratuitos.

Al respecto, López Hernández explicó que el gobierno aún no ha recbido comunicación oficial sobre la petición del INE, pero dijo que el gobierno prepara un plan de austeridad para delinear en qué gasta el organismo sus recursos.

“Nosotros lo que hemos venido diciendo es no nada más que se transparente, sino que se ajuste, terminar con gastos superfluos, que no haya flotillas de vehículos que no se utilizan, que se termine con los excesivos gastos de representación o viáticos, con lo superfluo y que nos ajustemos a un ingreso que sea moderado, que de acaben los sueldos que había en el pasado”, comentó.

