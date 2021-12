La FGR fabricó pruebas para meter a la cárcel a Rosario Robles: Mariana Moguel

Mariana Moguel Robles pidió a través de una carta al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, intervenga en el proceso judicial en contra de Rosario Robles Berlanga, porque fue fabricado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“María del Rosario Robles Berlanga enfrenta un proceso irregular, ya que el estado en 2 años y tres meses ha fabricado pruebas para llevar un proceso en libertad como lo las leyes mexicanas”, dice la carta entregada por la hija de la ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto en la Embajada de Estados Unidos en México.

La misiva, que fue leída por Cristina Robles Berlanga, señala que la Fiscalía General de la República pervirtió el proceso legal en contra de la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), toda vez que un Ministerio Público presentó una licencia de conducir falsa.

Como parte de la #ResistenciaCivilPacífica, acudimos a la @USEmbassyMEX para pedir audiencia con @USAmbMex y plantearle las graves violaciones al proceso de @Rosario_Robles_ para que el caso llegue a instancias internacionales #siesvenganzanoesjusticia

La FGR con la ayuda del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que es sobrino de Dolores Padierna y enemiga pública de Rosario Robles, judicializaron “un expediente sin haber confirmado un delito”, manifesta el documento escrito por Mariana Moguel Robles.

Agrega que Rosario Robles se encuentra privada de su libertad desde hace dos años y tres meses, pues enfrenta un proceso violatorio a sus derechos humanos, a preceptos importantes como la presunción de inocencia, el principio pro persona, el debido proceso y la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

“Mi madre María del Rosario Robles Berlanga ha sido privada de la libertad de manera injusta, incluso aún cuando el delito que le imputan es el ejercicio indebido del servicio público, es decir omisión”, expone la carta.

De acuerdo con la carta magna, el ejercicio indebido del servicio público no es considerado como grave y a la fecha no se le ha comprobado nada y

no ameritaba la prisión preventiva, aclara Cristina Robles Berlanga.

A la ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto se le ha mantenido en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla inclusive rebasando los plazos que establece el código federal de procesos penales, señala la hermana de la exsecretaria de Estado.

“México atraviesa por una delicada situación política: Las acciones tomadas por el gobierno federal, que llegó al poder bajo las reglas democráticas, son ejemplo de cómo se utiliza el poder para atentar en contra de las instituciones que norman la vida democrática”, expresa Cristina Robles Berlanga.

Francisco Robles Berlanga, consultor en seguridad y prevención social de la violencia y la delincuencia y hermano de Rosario Robles Berlanga, dice que acuden con el embajador de Estados Unidos en México a denunciar los hechos que están alejando al país de la democracia y están llevando al autoritarismo.

En México, se ha utilizado el combate a la corrupción como argumento para perseguir a los adversarios y a la minorías políticas, expresó el político de izquierda.

Al embajador también se le comentarán los hechos que violan los derechos humanos de la madre de Mariana Moguel Robles y nuestra hermana, María del Rosario Robles Berlanga, concluye.

