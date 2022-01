Córdova responde a AMLO: es mi deber reunirme con todos los partidos

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y militantes de Morena criticaron la participación que Lorenzo Córdova tuvo ayer en la plenaria del PAN, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que es su deber reunirse con todas las fuerzas políticas.

“Siempre que el presidente del INE ha sido invitado alguna plenaria, a reuniones con fracciones parlamentarias o con partidos políticos, siempre ha asistido; eso se llama democracia. No solamente es un derecho, sino un deber del presidente del INE reunirse con todas las fuerzas políticas, sin excepción”, dijo este viernes Lorenzo Córdova.

Al participar en la plenaria de los diputados del PRD, la cual se realiza en Quintana Roo, el consejero presidente señaló que reunirse con los partidos políticos es parte de la vida política y que lo extraño sería que no lo hiciera.

Lee: AMLO critica participación de Lorenzo Córdova en plenaria del PAN

En el encuentro, en el que también estuvo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, Córdova habló de los ataques y agresiones que ha vivido el INE por parte de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este caso, mencionó, se encuentra el senador con licencia Félix Salgado, quien dijo que iría a visitar a los consejeros a su casa junto con un grupo de personas, así como el del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien denunció a los consejeros ante la Fiscalía General de la República (FGR) por decidir detener hace unas semanas el proceso de revocación de mandato por falta de recursos.

“Nunca había visto amenazas públicas de este sentido”, señaló Lorenzo Córdova.

Por la mañana, Andrés Manuel López Obrador criticó la participación de Lorenzo Córdova en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN de la Cámara de Diputados, pues dijo que la autoridad electoral debería cuidar las formas.

“Estamos viviendo un momento en el que todo mundo se están definiendo y se están quedando desnudos. A lo mejor no se dan cuenta. Ayer estaba viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN. Imagínense al presidente del INE encabezando el congreso del PAN, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no se dan cuenta o no le importa”, dijo el presidente de México por la mañana.

Encuentra aquí las noticias más destacadas de la política mexicana