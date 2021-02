Mario Marín debe tener presunción de inocencia y juicio justo: Sánchez Cordero

El exgobernador de Puebla Mario Marín, detenido ayer en Acapulco, merece tener un juicio justo y que se le garantice la imparcialidad en el proceso y la presunción de inocencia, afirmó este jueves la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, resaltó que la Constitución ofrece garantías para cualquier persona juzgada, mismos que se deben procurar para combatir la impunidad y garantizar la imparcialidad.

“Yo insisto en que ya está detenido, ya incluso fue remitido, viajó a Cancún para enfrentar su proceso en Quintana Roo y lo único que te puedo decir es que todos en este país debemos tener un proceso justo. Las cosas tienen que hacerse bien”, dijo la funcionaria.

Por ello, llamó a que en todos los casos se debe garantizar un juicio imparcial y que los fiscales y tribunales hagan su trabajo de manera adecuada.

El miércoles se dio a conocer la detención de Marín en una casa de Acapulco, Guerrero, acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, quien fue detenida en 2005 señalada de difamación y calumnias, después de que en su libro Los Demonios del Edén denunció la existencia de una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, y donde se mencionó el nombre de Kamel Nacif Borge.

Lee también: Saquean casa de Lydia Cacho y envenenan a sus mascotas

Sánchez Cordero también criticó que el miércoles en redes sociales se desestimara la presunción de inocencia en los procesos judiciales, pues alegó que contribuyen a la proliferación de la corrupción y la impunidad en el país.

“Cualquiera que esté sujeto a un proceso penal injusta o justamente lo menos que quiere y lo menos que la Constitución en estos principios le da son un debido proceso, una garantía de audiencia y una presunción de inocencia”, enfatizó.

“Y aunque moleste y aunque digan que no y aunque en las redes sociales digan cómo es posible, tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales y la imparcialidad de los tribunales y la objetividad de los tribunales porque si no, no podemos avanzar en la impunidad y en la impartición de justicia. Esa sería mi respuesta no respecto del exgobernador, respecto de cualquier persona que esté investigada y cuyo proceso tenga estas garantías”, señaló.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado