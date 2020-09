“Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su Segundo Informe de Gobierno.

El mandatario señaló que casi en todos los delitos ha habido disminuciones en comparación con noviembre de 2018.

Afirmó que hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en trasporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios y menos robo a casa habitación.

Incluso apuntó a una baja del orden del 30% en promedio.

“Solo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7 por ciento, respectivamente; vinculados, estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada”, señaló.

Sin embargo, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan algunos focos rojos en materia de seguridad pública.

Marcos Pérez Esquer, especialista en política de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, destaca que en los primeros 20 meses del gobierno de López Obrador se han registrado 60,000 asesinatos, es decir 100 asesinatos cada día en promedio.

“El mensaje del presidente llamó la atención porque habló de dos crisis: la de salud y la económica, pero no habló de la crisis en materia de seguridad pública. Hay 100 personas asesinadas todos los días, si eso no es una crisis, no sé qué espera para considerarla como tal”, señaló.

La organización Causa en Común destacó que existe un incremento en el número de carpetas de investigación durante los primeros 20 meses del presente gobierno, comparadas con los primeros 20 meses de las tres administraciones anteriores: 37% con relación al periodo del presidente Vicente Fox; 23% con respecto al periodo del presidente Felipe Calderón; y 16% con respecto al periodo del presidente Enrique Peña Nieto.

En materia de feminicidios, el registro oficial arroja un aumento de 9.4% en comparación con los primeros siete meses de 2018.

“El 2020 se ha convertido en el año con el mayor número de reportes de asesinatos de mujeres y de menores de edad desde que el Secretariado registra las víctimas de este delito, en 2015”, señala Causa en Común.

La organización mencionó que es falso, como lo aseveró el presidente, que en el país ya no existan torturas, desapariciones, ni masacres. En un conteo de eventos que pueden catalogarse como “atrocidades”, realizado de enero a julio de 2020, Causa en Común ha reportó 429 masacres y 404 casos de tortura, así como un total de, al menos, 2,582 hechos “atroces”, con 3,383 víctimas.

La organización también hace énfasis en el asesinato de siete periodistas en lo que va del año: Fidel Ávila Gómez y Luis Eduardo Ochoa, en Michoacán; María Elena Ferral, en Veracruz; Víctor F. Álvarez, en Guerrero; José Castillo Osuna y Jorge Armenta, en Sonora, y Pablo Morrugares, en Guerrero.

Abrazos, no balazos

Marcos Pérez Esquer explica que hoy se percibe que no existe como tal una estrategia enfocada en seguridad pública, incluso el presupuesto asignado este año fue superior únicamente en 1.2%.

“La Guardia Nacional se utiliza para otros efectos, como policía migratoria, no se ven políticas públicas enfocadas en seguridad y se percibe lejana una consolidación institucional, incluso vemos que en este confinamiento el retiro de la ciudadanía de las plazas públicas está siendo aprovechado por la delincuencia para apropiarse de los espacios”

El académico explica que el aumento en las extorsiones se percibe como una lacerante de alto impacto porque inhibe nuevos negocios, adicionalmente, advierte que si el deterioro económico propicia que los jóvenes abandonen la escuela, hay altas posibilidades de que se incorporen a la delincuencia organizada ante la falta de oportunidades de empleo.

Causa en común señala que, a pesar del discurso gubernamental sobre la atención a las causas de la violencia no existe ningún programa que pueda considerarse como parte de una política de prevención, incluso destaca que han sido asesinados 877 policías en los primeros 20 meses de gobierno.

“Es una tormenta perfecta, lastimosamente el gobierno ha decidido voltear a otro lado, la frase de ‘abrazos, no balazos’ es una señal de que no se está enfrentando la realidad”, añade Marcos Pérez Esquer.

