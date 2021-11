¿México preparado para una presidenta? Es como preguntar si lo está para un presidente joven o viejo: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, la primera mujer en la historia de México que dirige las riendas del gobierno de la Ciudad de México, tiene claro dos cosas: es una ‘gobernante obsesiva’ y asegura que el país está listo para una presidenta.

“Es como si cuestionáramos que México esté preparado para un presidente joven o viejo. Yo creo que se trata de aquello que representas, ¿no?”, aseguró Sheinbaum en la entrevista publicada en la portada de El País Semanal, suplemento del periódico español El País.

La científica y política mexicana reconoce que sus exigencias en la política son altas porque se trata de construir el proyecto de nación de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto, de Morena.

“Yo soy muy exigente. La frase que más escuchan de mi es que aquí no hay autocomplacencias. Claro que nos alegramos de los triunfos y los celebramos juntos, pero me refiero a la cotidianidad, cuando alguien pretende justificarse por algo con algo que no ha hecho y me dice ‘No es que la culpa la tiene el otro porque yo…’ No, a mí eso no me vale”, explicó.

En cuanto las críticas del presidente AMLO hacia el movimiento feminista, Sheinbaum aseguró que es un ‘hombre profundamente feminista’, de no ser así, la mitad de su gabinete no estaría conformado por mujeres.

“Esa es la parte donde yo entiendo al presidente, cuando dice: ‘Nosotros estamos luchando por un movimiento de transformación en México’, y yo digo, que en ese movimiento si no están incluidas las mujeres, no es movimiento de transformación. Pero no al revés, o sea yo no me voy a agarrar de las manos de cualquier mujer, de cualquier partido político, independientemente de lo que piense el país, solamente porque sea mujer”.

En ese sentido, la jefa de gobierno capitalina reiteró que ella considera que las marchas feministas deben ser pacíficas para ‘convencer a más gente’ en comparación con las acciones violentas, además dijo, otra de sus prioridades es proteger los monumentos e inmuebles de la Ciudad de México.

“Yo no entiendo esta idea de destrucción asociada al movimiento feminista. No estoy de acuerdo con quien dice que, como las mujeres hemos sufrido violencia, tenemos derecho a violentar. Hubo manifestaciones feministas quemaron librerías para mí eso es fascismo. Nada tiene que ver con feminismo”.

