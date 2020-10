Morena, en proceso de degradación: Gibrán Ramírez

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encuentra en un proceso de degradación, que lo podría llevar en poco tiempo a convertirse en “un aparato más del sistema de partidos que ya se encuentran en crisis”.

Al menos ese es el diagnóstico de Gibrán Ramírez, el aspirante a dirigir Morena quien fue eliminado de la contienda luego de que no resultó ser uno de los cinco candidatos electos a través de una encuesta de reconocimiento elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque Ramírez advierte que el proceso de elección de dichos aspirantes es fraudulenta e impugnó los resultados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), está consciente de que este proceso es para dejar un “testimonio técnico” debido a que es poco probable que el se anule.

“Es muy evidente que me quisieron excluir, que hubo una operación con las encuestadoras animadas por algunos de los compañeros que competían y que estaban nerviosos por nuestro crecimiento, todas las encuestas me consideraban un jugador relevante, no puede verificarse lo que dice el INE y sus encuestadores”, afirma el joven ex contendiente en entrevista con Forbes México.

Ya sin él en la contienda, advierte que es muy probable que Mario Delgado, aspirante a la presidencia de Morena y actual líder de la bancada de Morena en San Lázaro, sea el que resulte electo para dirigir el partido.

“La candidatura de Mario es de continuidad de poder, los respaldan más de 200 diputados que se quieren reelegir, en cada lugar que se para lo reciben regidores o presidentes municipales, lo cual implica compromisos de esa continuidad, que no se pida cuentas a todo el que se quiere reelegir, que la decepción aumente”, afirma.

Pese a este gris panorama el ex secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, afirma que su militancia en el partido continuará a través de actividades de formación política y organización de las bases; así como su apoyo a la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

