Morena enfermó de éxito; hay decepción: Gibrán Ramírez

Aunque desde 2018 Morena acaparó la mayoría de los puestos de elección popular y recibió una gran cantidad de prerrogativas, el partido se ha sumido en una parálisis que ha resultado en la pérdida de hasta 15% en intención de voto y el descontento de militantes y simpatizantes, advierte Gibrán Ramírez, aspirante a dirigir el partido.

“Teniendo recursos, cargos y una extensión a lo largo del territorio nacional, que nunca soñamos tener como oposición mientras nos sostuvimos de trabajo voluntario; el partido enfermo de éxito porque todo mundo empezó a ver a 2021 a los puestos, a los presupuestos, y candidaturas, eso explica que no se haya podido llevar a cabo correctamente el proceso de renovación de dirigencia”, señaló el militante de Morena y doctor en Ciencias Políticas.

Ramírez incluso advierte que el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador vive un proceso de degradación similar al del PRD pero que en el caso del partido del Sol Azteca, del que emanaron muchos de los actuales líderes de Morena, ocurrió después de varios años.

Gran parte de la decepción con el partido se enfoca en la conducción de las personas que encabezan gobiernos estatales y municipales, así como de congresos locales en donde se han identificado prácticas como nepotismo, cobro de cuentas públicas y privilegios.

En ese sentido, Ramírez considera necesaria la integración de una Coordinación Nacional de Presidentes Municipales y Alcaldes, que establezca una agenda política y diversos puntos de acción y en donde los servidores públicos emanados de Morena que hayan tenido buenos resultados establezcan “escuela” para los demás.

“Si no siguen en el camino deben perder posibilidad de presentarse a una reelección, ahorita todo mundo se quieren presentar a una reelección sin importar cómo lo hizo, hay que tener cuidado con eso, para que cuando veamos desde el partido que hay presidentes con muchas acusaciones de corrupción, si hay elementos incontrovertibles, que el partido sea quien vaya a denunciar ante la Fiscalía para que se investigue a los propios gobernantes para conservar credibilidad y distinción de los otros partidos”.

Otra de las propuestas de uno de los aspirantes mas jóvenes a dirigir Morena es reorganizare partido a través de la integración de candidatos elegidos con estudios elaborados por una encuestadora propia del partido, aunque considera que también será necesario integrar perfiles comunitarios que difícilmente se pueden evaluar a través de una encuesta.

Así como establecer un diálogo permanente con movimientos sociales, sindicatos e incluso a las luchas sociales que encabezan mujeres.

“No solamente de la agenda feminista que es lo que demanda mucho más, pero hay también otras luchas sociales muchas encabezadas por mujeres, como la lucha por la desaparición forzada es primordialmente, una lucha de madres buscadores, la lucha contra el extractivismo está configurado por mujeres, muchas veces es una lucha primordialmente de mujeres y desde luego la lucha contra la violencia, todas las colectivas que acompañan a víctimas indirectas de feminicidio, que carecen de recursos, el partido tiene que facilitarles espacios para que se organicen y politicen sus agendas”, propone.

Sin padrinos políticos

El anuncio de las aspiraciones políticas de Gibrán Ramírez resultó una sorpresa para propios y extraños debido a que hasta hace poco se enfocaba en su actividad en medios de comunicación y redes sociales y fungía como Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Él mismo afirma que su candidatura fue vista como un atrevimiento por no contar con apoyo ni algún padrino político, sino que está siendo apoyada por las bases obradoristas del partido.

“Miles de compañeros me dijeron que me presentará y decidí tomar responsabilidad por el trabajo colectivo que hicimos, me acompañan miles de compañeros, peor nadie de las cúpulas, aunque cada vez se acercan más porque vamos creciendo en las encuestas, tenemos serias posibilidades.

Si la candidatura de Mario ha sido una candidatura del poder, de coaliciones de poder locales y siempre llego a un estado con diputados, regidores y senadoras, a mí nunca me ha pasado eso”.

