Morena vive desfile de aspirantes a gubernaturas para elecciones de 2021

Con grupos de apoyo y porras, diversos aspirantes a una candidatura estatal para la elección de 2021 se registraron en la sede nacional de Morena, puesto que el modo de selección serán encuestas internas.

La selección de los representantes de dicho partido para los comicios del siguiente año se realizará en la segunda quincena de diciembre, por lo que los interesados podrán hacer su registro entre hoy y mañana.

Durante este proceso, el aspirante para la gubernatura de Guerrero, Rubén Cayetano, acusó que antes de este proceso ya se está realizando una encuesta tendenciosa en la entidad con algunos aspirantes entre los cuales se le excluye.

Sobre 20 simpatizantes que había en la zona para respaldarlo, comentó que él no los convocó y que se trata de la efervescencia de la gente.

“Incluso yo cancelé una reunión en Guerrero porque había mucha gente y era en un espacio cerrado. Por lo menos aquí está abierto”, comentó.

Al terminar la entrevista, llamó a un par de personas que gritaban su apellido y les dijo “vámonos”. Entonces se alejaron de la sede nacional de Morena.

En tanto, un grupo de simpatizantes de Morena en Nuevo León relcamaron el registro de Clara Luz Flores con gritos como: “en Nuevo León, no somos primor” y “Mario (Delgado) traidor, no a la imposición”.

Uno de los inconformes explicó que su molestia es por que se le abrió la puerta a Clara Luz Flores como aspirante para este proceso, quién hasta el inicio del año era priista

Alfonso Durazo, ex secretario de Estado y aspirante a candidato por Sonora, señaló que el registro de aspirantes se termina hoy y el partido tomará tiempo para analizar la documentación de los aspirantes.

“Morena tiene una ventaja extraordinaria en Sonora difícilmente remontable por los partidos de oposición”, agregó.

Comentó que tiene el apoyo que genera el reconocimiento social al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido, dijo, al cumplimiento de las promesas en la administración.

“Hay que recordar que Andrés Manuel no es un presidente militante. Es el único en la historia desde Madero, no es un presidente militante, no asume como su responsabilidad de que ganen los candidatos de Morena”, acotó.

Cómo principal reto resaltó que está el hecho de traducir los principios que guían al gobierno federal a nivel estatal

