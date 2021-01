Morena investiga a Salgado Macedonio por acusaciones de violación

Morena informó que su precandidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, es investigado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido por las acusaciones en su contra por violación a una mujer en Guerrero en 2016.

“La CNHJ informa que, en sesión plenaria en formato virtual de hoy (jueves), por mayoría de votos se ha acordado abrir un procedimiento de oficio en contra del C. Félix Salgado M, en los términos del Estatuto y respetando el debido proceso. Se informará oportunamente de la Resolución”, informó el organismo interno de Morena la noche del jueves.

El senador con licencia es señalado de haber abusado y golpeado a una mujer que trabajaba en un medio de comunicación de Guerrero que el dirigía en 2016, además de haberla extorsionado con fotografías íntimas de la persona, tomadas sin su consentimiento.

En octubre pasado, el INE aprobó los lineamientos para erradicar la violencia política de género, de manera que los partidos no podrían postular a candidatos hombres que sean deudores de pensión alimenticia o que estén condenados por violencia familiar o delitos sexuales.

La secretaria de las Mujeres de Morena, Carol Arriaga, se manifestó el martes en contra de la designación de Salgado por esta acusación y enfatizó en que en Morena no hay cabida para candidatos que ejerzan o hayan ejercido violencia contra las mujeres.

“Otorgar la candidatura a un personaje con un historial documentado de violencia hacia las mujeres, contraviene los principios de morena, el partido de la transformación que debe incorporar las demandas de las mujeres, siendo una de las más importantes, el fin de la violencia y agresiones de índole sexual”, manifestó en un comunicado.

En contraste, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo el jueves al referirse al caso de Salgado Macedonio, que en el periodo electoral surgen “campañas negras”, por lo que se analizará si estas acusaciones son ciertas.

En tanto que al ser cuestionado sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador secundó la postura del dirigente morenista y llamó a que la autoridad competente resuelva el caso.

“Es un asunto partidista y también producto de la temporada. Hay ahora una competencia en algunos estados porque vienen elecciones entonces todo esto genera polémicas, acusaciones. (…) Cuando hay elecciones se trata de descalificar al adversario de una o de otra manera”, señaló.

“Son cosas distintas, pero yo fui acusado injustamente porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta de la elección del 2006, me fabricaron el delito. Yo no puedo a la ligera descalificar a nadie”, agregó.

Esta semana, el exfiscal de Guerrero Xavier Oléa acusó que la investigación en contra de Salgado Macedonio se detuvo por instrucción del gobierno estatal en 2018; el jueves, la Fiscalía estatal respondió que las labores en el caso siguen en curso y que se desahogará en los próximos días.

De acuerdo con el estatuto de Morena, el partido está obligado a mantener en sus filas a personas que gocen de buena fama pública y que “mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros”.

El proceso de resolución del caso tendrá que resolverse a más tardar a finales de febrero, de acuerdo con los plazos que marca el estatuto. El periodo de registro de candidatos a la gubernatura del estado está marcado entre el 15 de febrero y el 1 de marzo próximo, por lo que en caso de resolverse el proceso en contra de Salgado Macedonio, podría evitarse su registro como candidato.

