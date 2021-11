No estuve de acuerdo en consulta contra expresidentes: Loretta Ortiz

En la última comparecencia de los aspirantes a un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la Comisión de Justicia del Senado, Loretta Ortiz señaló que no estuvo de acuerdo con la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes del país, pues dijo que no se puede consultar la responsabilidad de una persona.

“Sobre la consulta popular que se hizo con relación a expresidentes, yo no estoy de acuerdo con esa consulta. ¿Por qué no estoy de acuerdo, y lo discutí en varias ocasiones? Respeto a los que apoyaron esa consulta. Yo personalmente opino que cuando está de por medio la responsabilidad de cualquier persona eso no se puede someter a consulta”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre la despenalización del aborto, comentó estar a favor de ella, pues recordó que en su paso como directora jurídica en la Casa Meneses de la Universidad Iberoamericana, había jóvenes de 14 años en la cárcel por abortar.

“Estos problemas no se resuelven de manera punitiva ni con cárcel, se resuelven atendiendo las causas. ¿Qué es lo que falta en nuestro país? Muchísima educación reproductiva, sexual. Muchísimas mujeres mueren porque recurren a mecanismos para abortar que no son seguros”, enfatizó.

Además, Ortiz aseguró que de ser nombrada ministra de la SCJN, su principal tarea será el combate a la corrupción y el nepotismo.

“Tendré como prioridad redoblar los esfuerzos de combate a la corrupción, el tráfico de influencias y nepotismo como un factor determinante para recuperar la confianza de la sociedad en las juezas y jueces constitucionales”, mencionó ante los senadores.

La actual consejera de la Judicatura Federal comentó que el Poder Judicial de la Federación requiere de cambios profundos para consolidar su legitimidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía, por lo que señaló que impulsaría estas modificaciones.

“Reafirmo que de ser honrada con esta designación habré de desempeñar las funciones encomendadas bajo la primicia de consolidar los cambios de fondo al Poder Judicial, reivindicar su legitimidad ante la ciudadanía y asegurar en beneficio de toda la sociedad un sistema de justicia, eficaz y eficiente y cercano a las personas”, mencionó.

Loretta Ortiz fue la última aspirante que compareció ante la Comisión de Justicia del Senado; ahora ésta debe presentar el dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad de las personas que integran la terna enviada por el presidente López Obrador.

El dictamen aprobado por la Comisión se publicará en la Gaceta de Senado por lo menos 24 horas antes de la sesión en la que se someterá a consideración del Pleno del Senado.

Los otros dos contendientes para ocupar la vacante que dejará el ministro Fernando Franco son Bernardo Bátiz y Eva Verónica de Gyvés.

