Consejeros del INE critican decreto para promover revocación: “no es de demócratas”

Luego de que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobara el decreto que permite a los servidores públicos promover la consulta de revocación de mandato, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que éste no está por encima de la Constitución, que establece que los órganos electorales son los únicos que pueden difundir el ejercicio de participación ciudadana.

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto interpretativo -impulsado y votado en menos de una semana por legisladores de Morena- para que las declaraciones de servidores no sean prohibidas durante la veda electoral de alguna campaña o ejercicio de participación ciudadana, como la consulta de revocación de mandato.

Al presentar el Cuarto Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 , el consejero electoral Ciro Murayama dijo: “entiendo que hay quien quiere volver letra muerta a la Constitución desde posiciones no constitucionales y no democráticas, porque -independientemente de que como personas estemos o no con algún precepto constitucional- es nuestra obligación acatar la norma suprema”.

Además, al referirse a la ley que establece que no se puede aprobar reformas electorales a menos de 90 días de que inicie el proceso, el consejero electoral llamó “tramposos” a los legisladores de Morena que impulsaron el decreto para que servidores públicos puedan promocionar la revocación de manato a menos de 30 días de que se realice el ejercicio.

“El decreto que se publicó ayer (jueves) es un reconocimiento de que las reglas del jugo con que inició la revocación de mandato no permite la intervención de los servidores públicos y por eso tratan de cambiar, iniciado el partido, las reglas del juego. ¿Quién cambia las reglas del juego iniciado el partido?, solo los tramposos”, señaló.

En tanto, la consejera Claudia Zavala pidió al Poder Legislativo y Ejecutivo cumplir con la Constitución, ya que una democracia no se entiende si no se respeta el pacto social de convivencia y si se cambian las reglas del juego.

“Las reglas de juego se ponen antes, ese es el consenso al que deben llegar quienes ocupan la representación política, pero una vez puestas las reglas , el principio democrático exige que esas reglas se cumplan y hoy estamos en una situación en la que se busca cómo no cumplir con el pacto social”, mencionó.

El consejero José Roberto Ruiz criticó el decreto que aprobaron los diputados, pues dijo que éste era un fraude a la Constitución al querer interpretar lo que ya establece la Carta Magna; “no es de genuinos demócratas hacer eso: darle la vuelta a la Constitución”, acusó.

También habló sobre la reforma a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación aprobada por el Senado, que impide la injerencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en decisiones del Congreso de la Unión sobre su organización interna.

“Han modificado la norma para que ya no tenga competencia el Tribunal en el control de la regularidad legal y constitucional de actos de Congreso. Eso no es de genuinos demócratas”, dijo el consejero.

