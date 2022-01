Oposición en el Senado no respaldará nombramiento de Salmerón como embajador

Ante las múltiples acusaciones de acoso sexual de alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) contra Pedro Salmerón, senadores de la oposición señalaron que no apoyarán la ratificación del historiador para ser embajador en Panamá; sin embargo, Morena y sus aliados tiene la mayoría de los integrantes para aprobar el nombramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ratificación de Salmerón, al igual que la de otras ocho personas que hizo el mandatario federal, será discutida en la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual está conformada por 20 senadores, de los cuales 12 son de Morena, PES y PVEM, y los 8 restantes son de la oposición.

El senador Juan Zepeda comentó que su partido, Movimiento Ciudadano (MC), votará en contra de esta ratificación, pues una persona acusada de acoso sexual no pude representar a México en otro país; además, pidió que desde la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) haya una reflexión sobre el perfil para retirar la propuesta.

“Nosotros estamos en contra de un nombramiento con tales cuestionamientos. No es casual que ya han salido varias mujeres que él acosaba cuando era profesor del ITAM. (…) Un nombramiento para representar en el extranjero a nuestro país con ese tipo de acusaciones y sospechas para nosotros es grave y no pudiéramos acompañar un nombramiento para que un persona con estas características represente a nuestro país”, dijo el senador por MC.

Lee: No se reconsiderará nombramiento de Salmerón como embajador en Panamá: AMLO

El senador perredista Antonio García Conejo, también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que revisará el perfil de Salmerón y pedirá que clarifique los señalamientos que hay en su contra y de no hacerlo, no votará a favor del también morenista.

“Creo que es un tema delicado. He tenido información de que hay señalamientos en medios y redes sociales; no sé si exista denuncia formal o no, pero bien dice un dicho ‘cuando el río suena es que piedras hay’ (sic). No vamos a escatimar cualquier señalamiento. Se tiene que aclarar, él debe aclarar y si no clarifica, no puede ir alguien ir a representar a México cuando de entrada lleva un prieto en el arroz”, dijo el legislador por el PRD.

En tanto, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, advirtió que su grupo parlamentario no respaldará el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

“Nuestra votación será en contra, por todo lo señalado ya. Es una personas que tiene acusaciones (de acoso sexual) Lo que hay que decir es que hay denuncias formales, más de una, y que ameritarían una investigación de si es la personas adecuada o no. También hay señalamientos cuando fue docente en el ITAM”, dijo el panista en conferencia.

Comentó que antes estas acusaciones debería haber una investigación, y dijo que si el presidente Andrés Manuel López Obrador descalifica estos señalamientos es porque es su cercano.

“No es alguien que pudiera ser representación en México en ninguna parte del mundo”, aseveró.

Una vez que finalice la discusión de la ratificación de los embajadores en la Comisión de Relaciones Exteriores, ésta irá al Pleno del Senado, donde se debe votar por mayoría absoluta de los legisladores presentes en la sesión.

Ayer por la mañana, el presidente dijo que no reconsiderará el nombramiento del historiador pese a las denuncias que figuran a su alrededor por acoso cuando fue profesor del ITAM.

