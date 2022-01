No se reconsiderará nombramiento de Salmerón como embajador en Panamá: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no reconsiderará el nombramiento del historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá pese a las denuncias que figuran a su alrededor por acoso cuando fue profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

De igual forma, las denuncias por conductas indebidas se han extendido hasta por sus propias compañeras de partido, Morena.

El mandatario federal señaló que Salmerón es un académico capacitado para el cargo para el que lo propuso y no cederá a las presiones que ciertos sectores imponen en su figura por sus posturas ideológicas.

“No (esta a reconsideración su nombramiento), porque nosotros consideramos que es una persona capaz, ya lo dije la vez pasada, es uno de los mejores historiadores de este país”, comentó.

Ayer, la cancillería de Panamá informó, de manera muy escueta, que había manifestado a México su posición respecto al nombramiento de Salmerón, pero se negó a decir si era positivo o negativo.

Al respecto, el presidente de la República negó conocer la postura panameña y reprochó que se juzgue al historiador y su familia con base en denuncias que no tienen pruebas sino carga política.

“No sé, no sé (lo de postura panameña), pero lo que quiero decir es que si no hay denuncias penales, no sabemos, no conozco la carta, pero no creo yo que por las denuncias que tiene que ver con el ITAM y que tiene que ver también con la postura del conservadurismo, no tengo duda de eso.

“Yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas, ahora, si hay un juicio, si hay pruebas y está en el ministerio público, está en el juez, está acusado, pues cómo lo vamos a defender, de ninguna manera, pero nada más por la campaña mediática, por el linchamiento mediático”, comentó.

La Cancillería mexicana dijo que trataría este asunto “por los canales diplomáticos” y declinó a hacer comentarios respecto a la posición de Panamá respecto a este nombramiento.

