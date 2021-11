Di orden de presentar a agentes de GN ante el MP por balear a migrantes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los agentes de la Guardia Nacional que dispararon contra migrantes en Chiapas, donde murieron dos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal reprobó la actuación de los elementos y señaló que había otras formas de impedir que los migrantes violaran las normas mexicanas.

“Di instrucciones para que se pongan a disposición a los elementos de la Guardia Nacional al Ministerio Público porque perdieron la vida dos migrantes, les dispararon”, lamentó el jefe del Ejecutivo federal.

Ayer, la corporación de seguridad admitió que agentes dispararon contra un vehículo en el que viajaban migrantes, provocando varios heridos y dos muertos en el municipio de Pijijiapan, Chiapas.

De acuerdo con la institución, el ataque por parte de los agentes de produjo luego que los elementos marcaron el alto a un grupo de migrantes que viajaban en una camioneta, acción que no fue atendida.

“No se detuvieron, pero hicieron más que salir rápido sin detenerse, de frente estaba una patrulla de la Guardia Nacional, ellos no dispararon no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes”, expuso el mandatario federal.

El domingo, la Fiscalía de Chiapas abrió una investigación por el homicidio a causa de disparos de un migrante cubano y otro más que murió posteriormente al ataque.

Ayer, Human Rights Watch (HRW) cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador el despliegue de militares para contener los flujos migratorios en el sureste de México.

“¿Cuántas muertes son necesarias para que AMLO entienda que los militares no deben realizar tareas migratorias?”, expresó el representante de HRW.

