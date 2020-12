PAN buscará continuidad en BCS… con una alianza inédita

En la elección en Baja California Sur (BCS), el PAN comenzará la carrera electoral con un rival a vencer a pesar de estar al frente del gobierno del estado, encabezado por Carlos Mendoza Davis, en la búsqueda de conservar la gubernatura que tiene desde 2011.

De acuerdo con diversas encuestas, la disputa por este cargo, aún sin candidatos, daría cierta ventaja a Morena o una competencia muy cerrada entre ambos partidos, con lo que el PAN en la entidad tendrá que echar mano de todos los recursos posibles para tratar de conservar el gobierno de la entidad.

A diferencia de hace 6 años, cuando solo se aliaron con el partido local Renovación Sudcaliforniana (PRS), ahora el blanquiazul buscará una eventual alianza por primera vez con partidos nacionales como el PRI y el PRD.

Apenas el sábado pasado, el Consejo Estatal en BCS aprobó por unanimidad la posibilidad de ir en alianza con otros partidos políticos, misma que a diferencia de otras entidades, podrán definir formalmente hasta marzo del próximo año.

En entrevista con Forbes México, el dirigente estatal del PAN, Carlos Rochín, señaló que con ello se buscará fomentar la unión en un contexto de polarización en el país provocado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que entre los demás partidos observan a Morena como el enemigo común.

– ¿Cómo van las negociaciones? ¿Qué partidos están contemplando en esta alianza?

– Estamos platicando tanto con el PRI como con el PRD, el PRS y el Partido Humanista de BCS, y estamos buscando la construcción de una gran alianza que no solamente implique la unión de los partidos políticos sino de toda la sociedad en una causa común, que es que defendamos a BCS lo que hemos logrado aquí desde que Acción Nacional es gobierno desde 2011. Estamos en el proceso de concretar esta alianza. Se trata de hacer un bloque amplio que implique que contendemos juntos para la gubernatura, la renovación de las 5 alcaldías y del Congreso del estado.

– Es la primera vez que en la entidad se aliarían con partidos nacionales, ¿por qué formar una alianza tan amplia?

– Estamos viendo un ambiente de polarización muy serio en el país, una división de todos los mexicanos que se promueve desde el presidente de la República, en donde pretende anular la voz de todas las personas que pensamos diferente. Frente a la división que promueve Morena en el país, la respuesta de los ciudadanos y ciudadanas debe ser la unidad. La unión hace la fuerza sin importar lo ideológico, lo político, los conflictos que pudimos tener en el pasado. Hoy el interés que nos mueve es más grande que cualquiera de nosotros y es que a nuestro estado le siga yendo bien. Esa es la mejor causa que podemos tener para buscar este bloque amplio, esta unidad de partidos políticos y de ciudadanía.

– ¿Cómo van las negociaciones?

– Estamos en pláticas, no hemos formalizado el convenio de asociación, estamos buscando que sea la figura de ley que se llama candidatura común, y hemos hablado de la posibilidad de que dentro del convenio de candidatura común se utilice el proceso interno del PAN para elegir a quien ocupe la titularidad de la candidatura.

Tendríamos hasta el 18 de marzo para hacerlo, sin embargo, estamos trabajando para que podamos producir el acuerdo mucho antes. Es muy sencillo negociar cuando se tiene coincidencia en el objetivo final.

(La candidatura común es una figura que existe en BCS y que a diferencia la coalición, los logos de los partidos aparecen en un solo espacio en la boleta y la distribución del porcentaje de votación se define en el convenio de candidatura común registrado en el Instituto Electoral de Baja California Sur).

– ¿Cuál es el principal desafío para el proceso electoral?

– El desafío es que se quiera imponer en BCS una idea de la 4T que no representa la realidad de los resultados que ha dado. Que quieran venir aquí a vender resultados que no tienen, que no existen

– ¿Tienen algunos perfiles pensados para la candidatura?

– No tenemos detallado en cuanto a nombres y apellidos, pero sí tenemos claro cuál es el perfil de candidato que queremos. Queremos personas que tengan una gran capacidad técnica, que tengan solvencia moral y estabilidad emocional precisamente porque no queremos políticos que tengan cola larga.

Estamos buscando perfiles que sepan reconocer en dónde están las causas de los problemas. Si le das una despensa a una persona, estás arreglando efectos, no las causas. Que tengan un historial de servicio comprobado y comprobable.

