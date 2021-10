PAN, PRI y PRD buscan ir juntos en los 6 estados donde habrá elecciones en 2022

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) planean ir juntos en los seis estados donde se renovarán gubernaturas en 2022: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

“Estamos prácticamente pensando ir en todas juntos, habrá algún estado que tiene cierta problemática. Estamos tratando de ir en todos, estamos buscando una coalición en todos los estados que se van a tener elecciones el año que entra”, declaró el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro.

El perredista comentó que sólo en Oaxaca se están presentando algunos problemas entre las dirigencias locales del PRD y del PAN, ya que tienen “cierta reticencia” a contender juntos.

“Perdimos todos los distritos en Oaxaca y es un estado difícil para la coalición, pero no está descartado”, señaló.

Ayer por la noche, los dirigentes y coordinadores en la Cámara de Diputados de los tres partidos se reunieron con los representantes de la organización Sí por México, Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, con quienes hablaron sobre las elecciones de 2022 y la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador.

Líderes de Va por México aseguran que no hay fractura

Después de que el PRI abrió la puerta a la posibilidad de aprobar la reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador en materia de energía eléctrica, los líderes del PAN y PRD aseguraron que no hay fractura en la unión legislativa Va por México.

“Yo retomo las palabras de ‘Alito’ (Alejandro Cárdenas, dirigente del PRI): la alianza está más sólida que nunca. No hubo una fractura, porque cuando hay fracturas, se quedan las cismas. No hay fractura en Va Por México, al contrario, estamos hablando de ir juntos en la mayoría de las elecciones el año que entra. La fractura no está aquí, la fractura está en otro lado”, dijo Espinosa Cházaro.

El perredista comentó que el PRI sólo quiere un parlamento abierto para definir si votarán en contra o a favor de la reforma del mandatario federal.

Mientras, el presidente del PAN, Marko Cortés, mencionó que el presidente López Obrador quiere que la coalición Va por México no siga e indicó que la reforma del mandatario federal no cuenta con todos los votos de Morena ni de sus aliados.

En conferencia de prensa, comentó que los panistas buscan una iniciativa que potencialice la generación de energías limpias, renovables y más baratas.

