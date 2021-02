Piden a diputados juicio político contra de Félix Salgado Macedonio

Representantes de Movimiento Ciudadano solicitaron a la Cámara de Diputados juicio político contra de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, quien es señalado de violación.

En la explanada del recinto legislativo de San Lázaro, mujeres con pancartas que decían “Diputados, rompan el pacto” pidieron juicio político contra el morenista y gritaron: “Félix Salgado sin fuero y al juzgado”. Enfatizaron que no quieren a “un violador como gobernador”.

“Que quede claro, esto no es un tema electoral ni de campaña, sino de justicia y de derecho; Félix Salgado Macedonio no solamente no puede ser gobernador, ni siquiera candidato y mucho menos protegido pues un violador no puede ocupar ese lugar”, señaló en comunicado Movimiento Ciudadano.

El juicio político es el procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso -la Cámara de Diputados como órgano de acusación y el Senado como órgano de sentencia-, cuando los actos u omisiones de los servidores redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las leyes Federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Este es un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución o inhabilitación a diputados senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, entre otros.

