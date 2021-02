‘Si gana un violador, ¿qué me puede esperar?’: víctima de Félix Salgado Macedonio

Basilia Castañeda tenía 17 años cuando acusa que fue violada por Félix Salgado Macedonio, por lo que espera aún que pueda ser sancionado a pesar del paso de los años.

En noviembre pasado, la mujer presentó 22 años después una denuncia ante la Fiscalía de Guerrero con la esperanza de obtener justicia y, sobre todo, prevenir el riesgo de que a quien acusa de ser su agresor pueda convertirse en gobernador de Guerrero, donde ella ha vivido siempre.

Basilia es militante y fundadora de Morena. Desde muy joven se acercó a los partidos de izquierda, pues acompañaba a su pareja, Reynaldo Soria, médico y fundador del PRD. Fue entonces que conoció a Félix Salgado Macedonio.

“Cuando lo conocí era amigo de mi actual esposo, yo sabía que eran muy, muy amigos, es por eso que acudí a buscar su ayuda”, cuenta con la voz entrecortada al rememorar la tarde de diciembre de 1998 en que Basilia asegura que sufrió el abuso del hoy aspirante a la Gubernatura de Guerrero.

Pensó que era de su confianza por la relación con su actual esposo. En 1998, el entonces senador con licencia y quien en 1999 contendería por segunda vez por el gobierno del estado por el PRD, abusó de la mujer, según el testimonio de ella. “Tenía 17 años. Pesaba 43 kilos, se me hizo él un monstruo”, recuerda.

Tras el incidente, Basilia temió actuar en contra de una persona entonces muy influyente en Guerrero, dice, a lo que se sumó una tragedia familiar reciente para su pareja, para inhibir el ánimo de exigir justicia tras estos hechos.

“Tenía poco tiempo que habían asesinado a su esposa en su casa, era muy fuerte también para él ir a poner una denuncia en contra de además su amigo y de que no sabía cómo iban a responderle. Me di cuenta que él tenía mucho miedo, entonces me dijo que teníamos que esperar un poco pero creo que fue demasiado”, comentó a Forbes.

Apenas a finales de enero, la Fiscalía Estatal de Guerrero desechó la denuncia presentada por Castañeda en noviembre pasado por considerar que por el tiempo que había transcurrido entre esta y los hechos, el delito había prescrito.

Aunado a este recurso, la mujer acudió también al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, así como a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), misma que mantiene abierto un expediente en contra del senador con licencia.

Por ahora, el proceso judicial está en manos de su defensa, a cargo del exfiscal de Guerrero Xavier Olea, quien buscarán promover un amparo ante la decisión de la Fiscalía local al no ejercer acción penal contra Salgado.

“Aunque me dicen que ya es mucho tiempo, nunca es mal tiempo, está bien, cuando sea, cuando pude hablar, porque no es cuando uno quiera, es cuando uno puede, cuando uno tiene el valor de contar semejante cosa. (…) Yo sé que si lo hubiese hecho en ese momento tampoco me hubieran hecho caso, porque el señor tenía fuero, siempre ha sido una persona lista que con eso sabe que no le pueden hacer nada, la prueba es que la denuncia de la otra muchacha”, dice.

La motivación de Basilia es sencilla: ella tiene miedo de que alguien que la agredió cuando era joven pueda acumular más poder y encabezar el estado donde ella vive, sin saber qué represalias pudiera haber en su contra por exigir justicia.

—¿Su intención de buscar la gubernatura fue un incentivo para denunciar?

—Sí, porque me entero también en esos días que hay una denuncia de 2016 de una muchacha que lo está denunciando por lo mismo, por violación. Para mí todo eso fue de que me sentí hasta mal, me sentí culpable de no haberlo dicho antes.

Ante este escenario, Basilia también contempla otras alternativas, como solicitar asilo político, aun contra su voluntad de permanecer en la tierra en la que ha vivido prácticamente toda su vida.

—¿Tiene miedo de que este señor pueda ganar la gubernatura?

—Mucho miedo, al grado de que estoy por pedir asilo político para mí y para toda mi familia porque yo no puedo quedarme acá si el señor gana, porque el señor quedando en un puesto tan grande, ¿qué me puedo esperar yo? Todo el gobierno va a ser de él. Si tuvo el valor de hacerme lo que me hizo, estoy esperando nada más que venga y de repente ya no encuentren a nadie de mi familia ni a mí ni a nadie, porque se ha dado eso de que no encuentran familias enteras. Si la vida me permite seguir, yo creo que no debo de quedarme aquí, aunque uno quiere su casa, yo estoy aquí en mi casa, cómo me voy a querer ir, es lo único que uno tiene, su casita. Un violador, una persona que se atreve a hacer este tipo de atrocidades de bajezas, ¿qué no se puede atrever a hacer?, ¿qué no se puede atrever a hacer hasta desaparecer personas? Yo sí tengo miedo.

—¿Qué sigue para usted?

—Yo no tengo por qué esconderme porque yo no fui la que cometió el delito. Yo no tengo por qué sentir vergüenza, vergüenza debe sentir la persona que comete el delito. Y soy una víctima, que se esconda quien se tenga que esconder, porque yo no pienso esconderme más, mucho tiempo ya me escondí.

En conferencia de prensa desde Ciudad Juárez a principios de enero, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, fue cuestionado al respecto de la nominación de Félix Salgado Macedonio, a lo que respondió que por ahora no hay sanción penal en su contra y que durante los procesos electorales surgen acusaciones y campañas negativas, posición que ha mantenido hasta ahora.

Esta postura de parte de la dirigencia del partido en que ella milita le genera tristeza y decepción, pues ella es militante del mismo desde su fundación e incluso acompañó la campaña del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo recibí aquí a uno de sus hijos porque a mí se me hizo que iba realmente a haber un cambio y que con este gobierno íbamos a estar mucho mejor pero resultó que incluso por eso me dio el valor de hablar, ahora me doy cuenta que no, la verdad ahora estoy muy decepcionada de todo esto”, lamenta.

Reportes locales señalan que este lunes se registrará Félix Salgado Macedonio como candidato a la Gubernatura de Guerrero por Morena. Apenas el fin de semana, manifestantes protestaron afuera de la sede nacional del partido para exigir que él no sea candidato. En tanto, el domingo la CNHJ de Morena confirmó que el expediente interno en contra del senador se mantiene abierto.