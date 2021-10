Poder Judicial sigue protegiendo a los corruptos, reprocha AMLO a Zaldívar

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que se siga protegiendo a los potentados y “fifís” tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien eliminó la prisión preventiva a factureos y defraudadores fiscales.

El mandatario federal sostuvo que el 99% de los ilícitos contra el fisco son cometidos por corruptos de cuello blanco y la “gente de arriba”.

Lee: Suprema Corte invalida prisión preventiva contra factureras

“Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo, de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Campeche.

El pasado martes, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, sostuvo que la eliminación de la prisión preventiva a contrabandistas, factureros y defraudadores del fisco era para proteger a los más pobres.

“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, dijo Zaldívar.

Al respecto, el presidente de la República rechazó este argumento y aseguró que la mayoría de la gente pobre contribuye a la hacienda pública con el pago del impuesto del IVA al comprar mercancía.

“Si la mayoría de los pobres paga impuestos, básicamente por la mercancía que compra, en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan ISR porque no tienen utilidad, no tienen ganancia”, consideró el mandatario.

En ese sentido, hizo un llamado al Poder Judicial a detener la protección a quien pueda pagarla y privilegiar la justicia a quienes tienen menos.

“Ya basta de que sólo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual para desiguales, hay que darle más justicia al que tiene menos”, dijo.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube