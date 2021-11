PRI reitera posición: votación de reforma eléctrica después de elecciones 2022

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, reiteró que su bancada votará la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López luego de las elecciones de junio de 2022.

“Nuestra postura es clara: nosotros podemos discutir todo, pero no se puede votar ni ahora ni en el primer semestre (del otro año). En éste, porque ya está por cerrar el año, y creo que la reflexión tiene que ser a más de largo aliento. Tampoco pensamos que en el segundo periodo de este primer año de la Legislatura, porque tenemos elecciones en el país, y no queremos que lo electoral se convierta en un debate constitucional, y lo constitucional, un debate electoral.”, dijo el priista.

El priista comentó que aún no hay fecha para realizar el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, el cual será orientado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Esta decisión ya había sido señalada por el dirigente del PRI hace dos semanas, cuando el dirigente de Morena, Mario Delgado comentó que su partido iba a desaparecer el PRI.

“Seguimos en la apertura y en la discusión siempre en Parlamento Abierto, pero nosotros no vamos a discutir ni un tema que no sea después del proceso electoral. Eso es porque tiene una posición que no construye, una posición que es egoísta, que es egocéntrica, que verdaderamente falta a cualquier compromiso”, dijo Moreno en esa ocasión.

En junio de 2022, habrá elecciones para elegir a seis gobernadores: Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas.

