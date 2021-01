‘Hay que refrescar los partidos políticos’: Alternativas por México

Manuel Herrera Vega, presidente ejecutivo de Alternativas por México, asegura que en la cancha empresarial también se hace política y el claro ejemplo es que 141 líderes de la iniciativa privada y ciudadanos participarán como candidatos a presidentes municipales y diputaciones locales y federales.

“En la cancha empresarial también se hace política y estudié una maestría en Política y Administración Pública, porque me interesó y me gustó mucho la política”, señala el precandidato por Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco.

“Hoy en México estamos en un momento en que los ciudadanos tenemos que ser mucho más participativos en los temas públicos e involucrarnos más en la política para que no tomen las decisiones por nosotros”, manifiesta el expresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

El presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA) cuenta a Forbes México que siempre ha tenido una vocación de servir, así como le gustan los temas públicos y ha participado por más de 20 años en los organismos empresariales del país y América Latina.

“Para 2021 y 2024 pensamos ser una fuerza electoral de oposición a través de los partidos políticos”, comenta el representante de Alternativas por México, que no es una organización que “está en contra del presidente” de la República, Andrés Manuel López Obrador ni de una sola persona, sino persigue la libertad y la democracia.

“Tampoco es un movimiento creado para el 2021 o el 2024, si no es un movimiento de largo aliento y trascienda en las próximas décadas, así en los próximos años logremos ser muchos millones de mexicanos que estemos reunidos a través de una plataforma como los es Alternativas por México”, manifiest a.

“A lo largo de 20 años he hecho muy buenas relaciones en la mayoría de los partidos políticos: Tengo amigos en el PRI, en el PAN y en el PRD”, comenta el empresario jalisciense, quien está detrás de un sueño electoral.

Manuel Herrera Vega asegura que desde la iniciativa privada ha estado negociando con todos los gobiernos: “Ahora recibo yo la invitación de Movimiento Ciudadano, pero con la simpatía de muchas otras fuerzas políticas para construir un proyecto para poner a Zapopan como un ejemplo a nivel internacional”.

Hoy me registré como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de #Zapopan!

¡Vamos con todo!

¡Por Zapopan y por su gente! pic.twitter.com/zua8xk8d8r — Manuel Herrera Vega (@ManuelHerreraV) December 30, 2020 Así fue el destape de Manuel Herrera Vega, ex presidente de Concamin.

— ¿El gusto por la política ya lo traía Manuel Herrera Vega o te preparaste para lograrlo?

— Sí, es correcto. El gusto por (la política) ya lo traía, como te decía me he preparado para eso y he venido de alguna manera participando en varios temas públicos, así como desde los organismos empresariales negociamos con los presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado y presidentes de la República. Mientras uno es dirigente empresarial no debe cruzar esa línea, porque me han invitado muchas veces a participar a lo largo de 20 años y no fue hasta ahora que concluí mi participación en los organismos empresariales, que decido participar en esta cancha.

— ¿Manuel Herrera Vega será un candidato independiente a la presidencia municipal de Zapopan?

— No. A mí me invita Movimiento Ciudadano como una de las posibles alternativas para encabezar la candidatura a la presidencia municipal de Zapopan. Hemos venido trabajando y hay otros candidatos, que decidirán en las próximas semanas y de verme favorecido, pues yo estaré listo para encabezar este proyecto.

— Los espías de la Dirección Federal de Seguridad en la década de los 80 llevaron un expediente al presidente en turno donde decía que la Coparmex quería hacer su partido político y su actuar en política: ¿En los últimos años los empresarios se alejaron de hacer política, por lo que fueron arrollados por Morena?

— Pienso que debemos de generar una mayor cultura de participación en lo público y en lo político, así como sí nos ha faltado en los últimos años a los empresarios ser mucho más participativos y de repente como sector privado organizado hemos tenido un representante en el Congreso, cuando deberíamos tener un bloque defendiendo los temas centrales y las causas del sector empresarial. Hoy se logró conformar la asociación civil Alternativas por México, que se encarga de identificar, formar e impulsar liderazgos a nivel nacional para participar en temas públicos y políticos.

— ¿Es una escuela para preparar políticos desde la clase empresarial en México?

— Sí, es una plataforma que identifica los liderazgos entre mujeres y hombres, quienes vienen trabajando en organizaciones de la sociedad civil, en los organismos empresariales y tienen la vocación de servir y después a través de la convocatoria que se hace y de la plataforma, se seleccionan y forman. Hoy tenemos 400 líderes, quienes pasaron por el proceso de formación de la plataforma, y 140 (personas) ya levantaron la mano para decir queremos participar en la elección de 2021.

— ¿Serán presidentes municipales, diputados y gobernadores en México?

— La Organización nace en Coparmex a nivel nacional y hoy se convierte en una Asociación Civil, y yo recibí la invitación por parte del (ex) presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, para fungir como presidente Ejecutivo de Alternativas por México. Este es un proyecto a nivel nacional y tenemos presencia en redes locales de 25 estados y pretendemos cerrar los primeros días de (2021) con presencia en todos los estados de la República Mexicana.

— ¿Tuvieron asesores externos o internos y de partidos políticos para crear esos cuadros políticos de Alternativas por México?

—Se creó toda una plataforma con gente de alto nivel en temas políticos, económicos y sociales para conformar una metodología. Después se lanza una convocatoria a través de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones empresariales de cada uno de los estados y se hizo una preselección. La preselección fue de 600 personas, quienes trabajaron en grupos de temas como el tejido social, seguridad pública y educación. Hoy tenemos una cartera de 62 proyectos de primerísimo nivel.

A través de gente experta del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y la Ibero seleccionaron a esos líderes, que son los que pasaron por el proceso de formación. Hoy estamos generando nuevas alianzas con más universidades públicas y privadas para que nuestros líderes tengan una formación y herramientas, que realmente les permita insertarse en lo público con las capacidades necesarias para servir.

—¿Qué universidades extranjeras les ayudaron hacer toda la estructuras de las asociación de encontrar líderes políticos?

— Originalmente era con universidades locales, pero fíjate que con la pandemia de coronavirus tuvimos catedráticos de muchas organizaciones o universidades a nivel internacional y eso realmente enriqueció mucho los programas.

— ¿Alternativas por México se está formando como partido político?

— No, nosotros no somos ni pretendemos ser un partido político. De hecho tenemos una relación cercana y estrecha con políticos con la finalidad de que ellos conozcan nuestro trabajo y ahora nuestro espacio a la participación de ciudadanos también que quieren participar en la política.

— ¿Era mejor fundar un partido político, en lugar de tomar marcas desgastadas como el PRI, PAN y PRD?

— Los partidos políticos están hechos a partir de ciudadanos y hoy necesitamos mejorarlos. Ponemos mucho nosotros el ejemplo del taxi: A veces tiene el permiso para dar el servicio o transportar personas, pero si el taxi ya tiene la pintura descarapelada, si ya tiene los rines rayados o chuecos, pues hay que arreglarlo para que el servicio sea bueno.

Hoy necesitamos refrescar los partidos políticos, dignificar la política en México, así como que los partidos políticos vuelvan a generar confianza en la ciudadanía y a cumplir con el cometido para el cual fueron creados.

Alternativas por México es la herramienta para que los partidos políticos vuelvan a su vocación y vuelvan a ser lo que la gente está esperando y pueda construir a partir de la participación de los ciudadanos, que han demostrado a lo largo de muchos años servir a su comunidad y tener la capacidad para hacerlo.

— ¿Alternativas por México están salvando y rescatando a los partidos políticos como el PRI, PAN y PRD?

— No me atrevería a decir que somos el salvador de los partidos políticos, pero sí somos un aliado para ayudar a que los partidos políticos retomen el rumbo y estén nutridos de gente valiosa y honesta.

— ¿Alternativas por México derrotará a Morena en las elecciones de 2020 para frenar los cambios legislativos realizados en los últimos dos años?

—En Alternativas por México perseguimos la libertad y la democracia, por lo que creemos que tenemos que defenderlos, así como encontrar el equilibrio de poderes, la independencia de poderes y un equilibrio en el Congreso de la Unión.

A través de estas candidaturas ciudadanas sí deberíamos encontrar un equilibrio en el Congreso de la Unión para que no sea una sola fuerza política la que esté tomando las decisiones y mucho menos con base en la visión o a las decisiones de una sola persona.

Desde hace varios días, Manuel Herrera Vega comenzó con su sueño político, el cual es ser presidente municipal de Zapopan, Jalisco, y hacer un contrapeso en la Cámara de Diputados.

