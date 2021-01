La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que se vaya a impulsar la despenalización del aborto desde el Poder Ejecutivo, pues se trata de un tema que definirán los Congresos locales y las mujeres a través de sus representantes.

“Ustedes saben siempre cómo he pensado. Pero como el presidente lo ha dicho, esto lo van a decidir las mujeres y sus representantes en los Congresos locales, porque ellas tendrán que tomar finalmente la última palabra”, sostuvo Sánchez Cordero, quien estuvo en representación del presidente por tercer día en la conferencia “mañanera”.

Al respecto, destacó que para lograr este cambio en todo el país se requiere de una reforma constitucional al artículo 73 con el fin de establecer un Código Penal Nacional Único, en donde se establezcan los tipos penales que descriminalicen algunas conductas, como el aborto en las primeras 12 semanas.

Sin embargo, admitió que esta apertura permitiría varias discusiones de temas controversiales como lo relacionado con la producción y distribución de cannabis.

“Ojalá caminemos hacia un Código Penal Único como ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales; estamos por empujar el Código Nacional de Procedimientos Civiles, tendríamos que ir hacia un Código Penal Nacional Único, la discusión será muy importante sobre la tipificación de ciertos delitos”, refirió.

“No se van a consultar derechos, se van a establecer tipos penales y lo que se va a discutir no son los derechos, los derechos no son discutibles, los derechos no están más que en la Constitución y las convenciones internacionales y tratados, lo que se va a discutir es la tipología penal y la criminalización o no de una conducta, eso es lo que está a discusión”, advirtió.

El encuentro con la prensa de este miércoles estuvo dedicado a las acciones del Grupo Interdisciplinario de Estrategia contra las Violencias y las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres que se ha desplegado durante la actual administración, en el que presumió el feminismo del actual gobierno por la composición del gabinete.

Actualmente, el aborto está despenalizado por cualquier causal antes de las 12 semanas sólo en la Ciudad de México y Oaxaca, mientras que en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán sólo se permite bajo ciertas causales, pero no por libre decisión de la mujer.

