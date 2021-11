Si AMLO quiere que me vaya, me voy: secretario de Salud

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador requiere su salida como titular de la dependencia lo haría mañana mismo.

Tras acudir a un evento en Acapulco, Guerrero, donde recientemente se mudó la Secretaría de Salud, el funcionario indicó que su encargo tiene vigencia hasta el 2024.

“Yo, en principio, soy tal vez el menos estable aquí, estaré hasta dentro de tres años, pero si el señor presidente dice que hasta mañana, pues me voy hoy y adelante”, dijo Alcocer al participar en la clausura del Congreso Internacional sobre Salud Mental y Prevención de las Adicciones en la Construcción de la Paz.

Esta mañana se difundió en una columna periodistica que el funcionario habría entregado su renuncia al mandatario federal.

Y es que hace una semana, cuando estaba de gira por Colima, el presidente López Obrador reprochó al secretario de Salud que siga habiendo desabasto de medicamentos, por lo que le exigió poner fin a este problema y no dar más pretextos.

Un día después de este regaño, el jefe del Ejecutivo federal se disculpó con Alcocer y le refrendó su confianza en la gestión al frente de la dependencia federal, pero lo urgió nuevamente a solucionar el problema de la distribución de los medicamentos.

“Si sé del honor, es el honor de estar con ustedes, estas palabras, esta menuda encomienda que me han dado, estos organizadores. Es necesario decir de la autorreflexión y buscar que después de estos tengamos no una catarsis, si no de (ver) a dónde seguimos, por qué seguimos y en qué pudimos hacerlo mejor, la tarea es muy complicada”, dijo Alcocer.

Por su parte, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, calificó de rumores las afirmaciones sobre la renuncia del secretario de Salud.

Aquí les compartimos la intervención del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, hoy en el Congreso Internacional Salud Mental y Prevención de las Adicciones. Para quienes les preocupan los rumores falsos sobre su renuncia. https://t.co/gWfuJAmD63 a través de @YouTube — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 19, 2021

