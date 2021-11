No quiero excusas sobre desabasto de medicamentos: regaña AMLO a funcionarios de Salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, resolver, sin ninguna excusa, el problema de desabasto de medicamentos en el país.

En una reunión de trabajo en Colima, donde el gabinete acudió para apoyar a la nueva administración de la morenista Indira Vizcaíno, el mandatario federal señaló que no se puede dormir tranquilo mientras hay personas que no reciben sus medicamentos.

“Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer: yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, recriminó López Obrador a sus colaboradores públicamente.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que con la apertura de compra de medicamentos en el exterior, ya no hay ninguna excusa para tardar en la distribución de los fármacos, pues se ha acabado con la corrupción que imperaba en el sector.

“Ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, empresas intermediarias, distribuidoras, vinculadas a políticos corruptos”, apuntó López Obrador.

El presidente de la República instruyó además a redoblar esfuerzos para mejorar la infraestructura sanitaria en Colima rehabilitando hospitales del IMSS y del ISSSTE y garantizando que haya el personal médico suficiente para atender a los habitantes del estado.

