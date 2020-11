Sin gran alianza, así comienza la carrera por la gubernatura en Nuevo León

La noche del jueves se cayó el acuerdo de una posible alianza entre el PRI y el PAN, partido que buscará una alianza con el PRD.

En conferencia de prensa, Mauro Guerra, presidente del PAN en la entidad, anunció que la candidatura se definirá en una convocatoria abierta a la ciudadanía para elegir a su candidato.

“Presentamos una propuesta a la comisión permanente estatal del PAN aprobada por unanimidad, donde aprobamos esta coalición solo con el PRD”, comentó en conferencia de prensa la tarde del jueves.

No obstante, llamó a sumar a cualquier actor político que desee sumarse a su iniciativa.

La posibilidad de una alianza entre los dos partidos más antiguos del país se discutía todavía en las primeras horas del jueves, a unas horas de que se cerrara la posibilidad de alianzas entre partidos en Nuevo León este viernes 20 de noviembre, de cara a los comicios de junio de 2021.

El primer minuto de este viernes 20 de noviembre, cerró el registro de coaliciones de para la elección en Nuevo León en 2021.

La tarde de este jueves, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo reuniones públicas con la militancia de Nuevo León, mientras se llevaban las negociaciones en relación con una posible alianza con el PAN.

La negociación se llevaba entre el liderazgo del PAN estatal y el PRI federal. Una alianza de esta naturaleza fue rechazada por liderazgos locales, como el senador panista Víctor Fuentes, quien a través de una misiva, recomendó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que buscara acercamientos con Morena y no con el blanquiazul.

De acuerdo con diversas encuestas, el PAN y Morena en cualquier orden lideran las preferencias electorales con diferencias muy cortas de unos 5 puntos porcentuales, mientras que el PRI y MC estarían ligeramente rezagados, pero en todos los escenarios con una proporción muy grande de indecisos.

Sin embargo, por nombres de candidatos la situación cambia. A mayo pasado, de acuerdo con una encuesta de Mitofsky, el aspirante más conocido era Samuel García, seguido del priista Adrián de la Garza, la morenista Clara Luz Flores Carrales y el panista Felipe de Jesús Cantú.

Desde la Coparmex, el presidente nacional del organismo, Gustavo de Hoyos, publicó en su cuenta de Twitter un llamado a formar una gran alianza entre los partidos con el fin de vencer a Morena.

“Paisanos Neoloneses: Si no queremos que las decisiones más importantes para #NuevoLeón se tomen en #LaChingada (Chiapas), apoyemos la consolidación de la alianza electoral que están impulsando @AccionNacional, @PRI_Nacional y @PRDMexico”, escribió en alusión al rancho en el que ha insistido el presidente López Obrador en que llevará su retiro.

En el mismo sentido, la patronal local celebró la opción de contar con una alianza entre partidos para enfrentar al partido en el gobierno federal, en la medida de que los partidos integrantes pudieran ser más cercanos a sus demandas.

“El 20 de noviembre cierra el registro de posibles alianzas entre partidos, que nosotros siempre hemos fomentado y creemos que son buenas. Creemos que son buenas para fortalecer a aquellos partidos que no son predominantes.

“Cuando tienes ideologías, no sabemos si va a haber alianzas o no, todavía no hay nada de certidumbre de quién va a ser el candidato a gobernador, hay mucha incertidumbre”, sostuvo Iván Rivas, director del organismo empresarial en Nuevo León.

La entidad representa el 8% del PIB en el país, con lo que se ubica como la tercera entidad en este rubro, solo detrás la CDMX y el Estado de México.

De esta potencial alianza, Movimiento Ciudadano se mantuvo al margen hasta el último momento, pues al inicio de la semana lanzó la convocatoria para su proceso interno entre dos aspirantes: el senador Samuel García y el diputado federal Luis Donaldo Colosio Riojas, quien según diversas encuestas, suma mejores opiniones y mayor intención de voto para ese partido.

