Viables, alianzas en Nuevo León pero no una gran coalición: Ildefonso Guajardo

De cara a la elección para gobernador de Nuevo León de 2021, es viable que se formen alianzas entre partidos, aunque aparece lejana una gran alianza entre los institutos políticos, afirmó Ildefonso Guajardo, aspirante a participar en el proceso electoral.

“Veo viable la creación de alianzas, no que se logre una gran alianza, pero sí veo las condiciones debidas, creo que NL no merece la incertidumbre de que las opciones de la boleta sean tan atomizadas. que sea un volado el rumbo de la elección. Creo que las fuerzas políticas deben de confluir en alianzas significativas, tal vez no se logre la gran alianza, pero puede haber oportunidad para que se logren alianzas importantes”, afirmó en entrevista con Forbes.

El pasado 17 de septiembre, Ildefonso Guajardo dio a conocer públicamente su interés de participar en el proceso electoral 2021 en su entidad, insinuando que buscaría una hipotética candidatura a la gubernatura.

Listo y preparado para la contienda. Estoy seguro que cuando la ley me permita presentar mi propuesta para Nuevo León, lograremos mover las conciencias de los hombres y mujeres de todo el estado porque la grandeza es nuestro destino. — Ildefonso Guajardo Villarreal (@ildefonsogv) September 18, 2020

Tras ese anuncio, el exfuncionario federal publicó un video en que llamó a los partidos PRI, PAN, PRD, PT, Partido Verde, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano (MC) e incluso a los aspirantes independientes a una potencial alianza por la entidad. En su llamado destacó la ausencia de Morena y el PES.

“En el ambiente están muchos diálogos, la fecha fatal para las coaliciones es el 20 noviembre, por eso se han acelerado los diálogos, está todo mundo con la posibilidad de construir estas alianzas”, resalto.

A pesar de este sesgo, Guajardo insistió en que no se trata de una alianza contra un adversario común, sino de una propuesta colectiva para construir hacia el futuro.

“Lo que hice fue un llamado a una alianza por Nuevo León, a las organizaciones y partidos para sumar esfuerzos a favor del estado y su desarrollo, no es una alianza que determine ninguna confrontación, es una alianza a favor de, no en contra de”, acotó.

En el mismo video, Guajardo critica a los gobiernos por su falta de visión y liderazgo, mientras también alude al hundimiento del país, gobernado por Morena, en una visión vieja y autoritaria.

A principios de octubre, lanzó su plataforma porlagrandezadenuevoleon.com, misma que está sin operación por la regulación electoral.

Las últimas semanas, el exsecretario de Economía difundió que sostuvo reuniones con diversos actores políticos de la entidad, como el alcalde de Monterrey y con el que colaboró en su campaña, Adrián de la Garza; el senador panista Víctor Fuentes; e incluso se presentó en una reunión con el senador de MC y también aspirante a la gubernatura Samuel García.

“Todos sin duda están muy concentrados con diferentes énfasis. Me senté con mi compañero Adrián de la Garza, muy enfocado en que la ciudad salga adelante en términos de infraestructura y de su apoyo a la gente que está sufriendo las consecuencias más graves de esto. El senador Samuel García que trae muy enfocado la necesidad de un nuevo pacto federal donde haya un tema distributivo de justicia y equidad en las entidades”, comentó Guajardo.

¿Sucesión independiente?

En 2015, Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, expriista que recién había dejado el partido en el que militó por 32 años, se lanzó como candidato independiente a la gubernatura del estado.

En ese momento, la desgastada imagen del exgobernador tricolor Rodrigo Medina, sumado al furor por ser la primera elección en que se permitió y logró la participación de un aspirante sin partido, impulsó a ‘El Bronco’ entre los electores, con lo que al final llegó al palacio de Gobierno.

Sin embargo, desde sus primeros meses de administración se notó la falta de respaldo institucional en el Congreso, lo que debilitó no solo la imagen del actual mandatario sino de la misma figura apartidista, consideró Guajardo.

“En NL la gente tiene una idea de que la elección de un independiente que fue motivo de orgullo en su momento por haber cambiado la dinámica de los partidos dominantes se convirtió en una frustración por la falta de resultados

“La gente está pensando también en las condiciones de gobernabilidad y por lo tanto la candidatura independiente en NL ha sido desgastada. Hoy buenos candidatos con plataformas competitivas serán la mejor apuesta”, consideró.

Guajardo lleva más de 35 años en la administración pública, ha sido legislador local y federal, así como funcionario en distintos gobiernos. Su último cargo fue como secretario de Economía durante la administración federal anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto.

Al ser cuestionado sobre el peso que podría tener en su imagen haber participado de una administración de la que hoy se encuentran detenidos dos funcionarios de alto nivel (Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex), se desmarcó para resaltar la responsabilidad individual y la rendición de cuentas, sin separarse de su militancia partidista.

“Es fundamental que cada quien seamos responsables de nuestras acciones. Una de las cosas que en mi tierra es clara es que mis paisanos me ven bien porque a través de toda mi trayectoria pública. He trabajado con muchas administraciones federales, uno no tiene un sello de nadie en particular, uno se forma como servidor pública y tiene una trayectoria pública expuesta a escrutinio.

“Independientemente de que tengas una filiación o un partido, tienes que ser muy claro de si se le cumple o no a la gente, como neoleonés he sido muy claro en entender cuando los partidos se equivocan y ahí, sin haber sido parte de esa administración (Medina, 2009-2015), me queda claro que los neoleneses mandaron una señal de rechazo con la elección del Bronco, de castigo a los partidos políticos mayoritarios de NL. Las elecciones se convierten en una cédula de evaluación de los personajes propuestos más que los personajes tengan que cargar con los errores de sus partidos”, sentenció.