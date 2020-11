Javier Artigas Alarcón, CEO del banco de inversión BTG Pactual México, asegura que un triunfo por mayoría de Morena en 2021 provocaría nerviosismo en las decisiones de inversión de los empresarios mexicanos y extranjeros.

“El resultado de las elecciones de junio de 2021 va influir en las decisiones de inversión de muchos proyectos, que están por construirse hacia la primera mitad del año que entra y van a esperar para ver los resultados para concretarse y llevarse a cabo”, afirma el banquero.

“El nerviosismo que hay por cambios en las reglas a partir de una mayoría de Morena es algo que se considera para llevar a cabo los proyectos”, señala el exdirector de Planeación Estratégica en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las empresas demandan dinero para invertir en plataformas digitales y en bienes raíces en plena crisis sanitaria de coronavirus (Covid-19), señala el representante del banco brasileño elegido por LatinFinance como Banco del año en América Latina en los premios Bank of The Year 2020.

También lee: ‘No queremos ser rescatados por el gobierno, pero sí que sea nuestro aval’: CCE Chihuahua

Las bajas tasas de interés han provocado demanda por papel, lo cual ha generado 30 transacciones de mercado de capitales en América Latina, principalmente en Brasil, así como 26 fusiones y adquisiciones, menciona el directivo entrevista con Forbes México.

La tasa de interés es de 2% en Brasil, y en los últimos 16 meses viene de niveles de 11 y 12%, en Chile está a 0.5%, en Colombia se ubica en 1.75% y en México permanece 4.25%. Adicionalmente, la inflación en Chile y Brasil permanece en niveles de 3% y en Colombia se encuentra en 2%.

El buen momento de Brasil se ve en las 27 emisiones de capital realizadas por los empresarios del mercado local, quienes tienen confianza en invertir y apostar por el país gobernado por Jair Bolsonaro, dice Artigas Alarcón.

El director general de BTG Pactual México recuerda que en nuestro país hay un gobierno que no está gastando y no está invirtiendo en proyectos de infraestructura rentables.

“En México yo veo condiciones sólidas macroeconómicas para acceder capitales”, comenta el ex director General de UBS Casa de Bolsa.

México hizo una emisión de bonos a 10 y 40 años por casi 6,000 millones de dólares a tasas muy competitivas, lo cual significa que hay confianza por la macroeconomía, las bajas tasas de interés y a que la calificadoras no han recortado el soberano, afirma el licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Las condiciones para conseguir capital están ahí, pero donde veo el problema es en inversión”, agrega.

La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de inversión de 2021 “muy bajo” y el sector privado al no sentir que hay reglas claras ha limitado sus inversiones, añade.

“A las empresas mexicanas les está yendo bien, porque están diversificadas hacia afuera de México y están balanceando muy bien sus riesgos, lo podemos ver en el reporte del tercer trimestre”, señala el banquero.

“Si ves el déficit fiscal de México es razonable, o sea vamos a tener un superávit primario este año y uno pequeño programable para el año que entra”, agrega.

La solidez macroeconómica es la que está permitiendo que podamos acceder a los mercados internacionales y exista cierta inversión, sostuvo.

“El problema va venir más adelante si no se invierte, pues en las empresas no se generan ingresos y el gobierno no tendrá recursos tributarios. Entonces ese déficit va a crecer en el corto y mediano plazo”, declara el CEO de BTG Pactual México.

Lee: Guatemala y Nicaragua se llevarían a inversionistas si prohíben outsourcing en México

—¿Las elecciones de 2021 incidirán en la entrega de créditos para este y el otro año?

—Yo creo que sí. Definitivamente el resultado de las elecciones de junio del 2021 va influir en las decisiones de inversión de muchos proyectos que están por arrancar hacia la primera mitad del año que entra, pero van a esperar a ver los resultados para concretarse y llevarse a cabo. El nerviosismo, que hay por cambios en las reglas a partir de una mayoría de Morena, es algo que se considera para llevar a cabo los proyecto.

—¿Los cambios de reglas del sector laboral serán una determinante de cómo invertirán?

—Estamos hablando del sector energético en el que ha habido mucha polémica y las reglas han cambiado y siguen en proceso de ajustes. Entonces es un sector en el que necesita tener más claridad.

—¿El mercado busca que haya un balance en la Cámara de Diputados y un triunfo de la oposición?

— Exactamente. O que Morena no tenga más del 75% para que haga cambios constitucionales. Ahora, si se balancea (la Cámara de Diputados) con los otros partidos y no tiene la mayoría simple, también ayuda y balancea el poder.

— ¿Ese nerviosismo se vería reflejado en una menor intensión de inversiones?

—Habría que ver la agenda (de Morena) y depende de los resultados. ¿Cuál es la agenda? Si es pronegocio o proinversión o si es restrictiva, pero tenemos que esperar a conocer la agenda.

Te sugerimos: Gobierno quiere evitar que Interjet repita el desplome de Mexicana de Aviación