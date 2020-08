Video de supuestos sobornos es cortina de humo: PAN

Los señalamientos a integrantes de Acción Nacional respecto la supuesta participación de legisladores en sobornos para aprobar la Reforma Energética es una “cortina de humo” para distraer a la población de la crisis sanitaria y económica en el país por la pandemia de Covid-19 y evitar la victoria electoral de ese partido en las elecciones intermedias de 2021.

Así lo señaló Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, aunque se comprometió a expulsar a los miembros del partido acusados en esta investigación de corrupción.

En conferencia de prensa virtual, Cortés también hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se lleve a cabo una investigación en la que se garantice el debido proceso a los posibles implicados y que sean los tribunales que hablen a la luz de las pruebas.

“Es importante que quienes resulten responsables respondan por sus actos, no puede haber nadie por encima de la ley, todo aquel que cometa un delito tiene que pagar por lo que ha hecho, sea quien sea, venga de donde venga, caiga quien caiga, sin privilegios, que nadie los protege, esa ha sido la lucha siempre de Acción Nacional”, afirmó el presidente del PAN.

Sin embargo, acuso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de utilizar la justicia de forma abusiva para dañar a la oposición.

“Le pedimos al gobierno que asuma su responsabilidad que hoy le corresponde, el gobierno federal tiene que enfocarse en trabajar para dar respuestas a los ciudadanos, que exigen salud, empleo y seguridad y pedirle al presidente que deje actuar de forma autónoma a la Fiscalía General de la República y en su momento al poder judicial para que efectivamente se haga justicia y no política como lo está haciendo”.

La tarde del domingo 16 de agosto se difundió un video en el que se observan a dos ex funcionarios del Senado recibiendo billetes que supuestamente están relacionados con la la entrega de sobornos a legisladores en el sexenio de Enrique Peña Nieto para la aprobación de la Reforma Energética.

En el video, que fue publicado en una cuenta supuestamente a nombre del hermano de Emilio Lozoya, se observa a Guillermo Gutierrez Badillo, que hasta ayer fue secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez; y Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado.

El video, que dura 4 minutos con 17 segundos, fue publicado con el título “EL VIDEO DE EMILIO LOZOYA (PRUEBA DE SOBORNOS)” y la descripción “Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con PEMEX”.

No obstante, Juan Jesús Lozoya se deslindó e incluso interpondrá una denuncia por el uso de su nombre, informó la defensa de Emilio Lozoya.

Cortés afirmó que se ha comunicado con todos los señalados en el video quienes le aseguraron que “no tienen nada que ver con eso”

“Estamos y estuvimos a favor de la Reforma Energética, ni a Acción Nacional y sus legisladores no nos tenían qué convencer. Todos me aseguraron que no tienen nada que ver y como presidente de Acción Nacional eso me da tranquilidad. Me atengo a su versión”, señaló luego de que se le cuestionará en torno a si confiaba en la versión de los involucrados.

